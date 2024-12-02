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Muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat'taki terör tünelleri ilk kez görüntülendi

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Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından dün akşam saatlerinde Tel Rıfat'ı da ele geçirdi. Terör örgütü PKK/YPG unsurlarından temizlenen bölge ilk kez görüntülenirken, servis edilen videoda bir hastanenin altında yer alan ve bir ucunun Afrin'e doğru gittiği iddia edilen terör tünelleri de yer aldı.

27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından dün akşam saatlerinde Tel Rıfat'ı da ele geçirdi.

Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezinin tamamına hakim olurken, dış kesimlerde ilerlemeye devam ediyor. Tel Rıfat'ta yuvalanan PKK/YPG'li teröristlerle çatışan SMO güçleri, ilçenin batısındaki Deyr Cemal'den girerek ilçe merkezini terörden temizledi.

SINIRIMIZA 18 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Tel Rıfat'ın doğusundaki Hırbıl köyünü de kurtaran SMO birlikleri, ilçenin dış kesimlerinde ilerlemeye devam ediyor. Merkezde tahkimat çalışmaları yapan SMO birlikleri, arama tarama faaliyetlerine başladı. Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat, 8 yıldır YPG/PKK'lı teröristlerin işgalinde bulunuyordu.

Muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat'taki terör tünelleri ilk kez görüntülendi

HASTANE ALTINDAKİ TÜNELLER İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Suriye Milli Ordusu'nun terörden temizlediği bölge bugün ilk kez görüntülendi. CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk tarafından servis edilen videoda, bir hastanenin altında yer alan ve bir ucunun Afrin'e uzandığı öne sürülen terör tünelleri yer aldı.

Muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat'taki terör tünelleri ilk kez görüntülendi

ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU

Rejim karşıtı silahlı grupların 27 Kasım'da Halep'e yönelik operasyon başlatmasıyla Suriye rejimi güçleri terör örgütü PKK/YPG'yle işbirliğine girerek bazı bölgeleri örgüte devretti. Fırat Nehri'nin doğusundan Halep bölgesine takviye güçler getiren terör örgütü bu alanları tahkim etmeye başladı. Tel Rıfat ile yine örgütün işgalinde olan Münbiç arasında terör koridoru kurulması hazırlıkları karşısında Suriye Milli Ordusu, örgüte karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı. Operasyonda teröristlerin işgalindeki Tel Rıfat kuşatmaya alınarak plan engellendi.

Muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat'taki terör tünelleri ilk kez görüntülendi

PKK/YPG'NİN TEL RIFAT'TAKİ İŞGALİ

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti. Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

Muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat'taki terör tünelleri ilk kez görüntülendi

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırı düzenliyordu. Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü PKK/YPG, Beşşar Esed rejimi ve destekçileriyle ortak hareket ederek ilçeyi elinde tutmaya çalıştı. Esed rejimi karşıtı silahlı gruplarının Halep kent merkezine 29 Kasım'da girmesinin ardından, rejim güçleri Tel Rıfat'taki unsurlarını çekmişti.

Muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat'taki terör tünelleri ilk kez görüntülendi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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