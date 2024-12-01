Üye Girişi
Haberler
Suriye'de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı

Suriye'de tansiyon yükseliyor! Muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdılar

 Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi

Savaşın seyrini değiştirecek hamle! Lojistik hattını kestiler

 Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan

Rus bayrağını indirip ateşe veren asker o anları Türkçe anlattı
Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler

Garson kadını ormana kaçırıp defalarca tecavüz ettiler

Muhalifler terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Rıfat'ı tamamen kuşattı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşar Esad rejimine karşı silahlı muhalif gruplarla birlikte harekete eden Suriye Milli Ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat'ı tam kuşatmaya aldı. SMO, bölgeye arda arda operasyonlar düzenliyor.

Suriye Milli Ordusu, PKK/ Ypg'nin Tel Rıfat- Münbiç koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat'ı tam kuşatmaya alırken ilerleyişini sürdürüyor.

Terör örgütü PKK/ Ypg'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı başlattığı operasyonda SMO askerleri, ilçenin doğu, kuzeydoğu, kuzeybatı ve güney yönlerinde PKK/ Ypg'li teröristlerle çatışarak ilerledi.

TEL RIFAT TÜM YÖNLERDEN KUŞATILDI

Kuveyris Askeri Havaalanı'nı kontrolüne aldıktan sonra Halep yönünde ilerleyen SMO birlikleri, Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı grupların daha önce ele geçirdiği Şeyh Neccar sanayi bölgesine ulaşarak ilçenin güneyine yerleşti. Böylece terör örgütü PKK/ Ypg'nin işgalindeki Tel Rıfat sahası tüm yönlerden kuşatılmış oldu.

ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU

Suriye Milli Ordusu, PKK/ Ypg'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmıştı. Rejim karşıtı silahlı grupların Halep'e yönelik operasyonunun başlamasıyla, hakimiyetindeki alanları çok kısa sürede kaybeden Suriye rejim güçleri, söz konusu gruplar karşısında terör örgütü PKK/ Ypg'den destek istemiş, bu durum PKK/ Ypg'ye alan açmıştı.

Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/ Ypg güçlerine devretmeye başlamış, Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine gelmiş ve örgüte ait ağır silahlar bölgeye sevk edilmeye başlanmıştı. Terör örgütü PKK/YPG, Suriye rejim güçlerinin, kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakışını fırsat bilerek Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki Münbiç arasında terör koridoru oluşturma planını devreye sokmuştu.

Bunun üzerine SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmıştı. SMO, Rakka-Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturmasına engel olmuştu. SMO, operasyon sırasında askeri uçakların ve hava savunma sistemlerinin bulunduğu Kuveyris Askeri Havaalanı'nı kontrolüne alarak PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç hattını kesmişti. Fırat'ın batısında Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat, 8 yıldır YPG/ Pkk'lı teröristlerin işgalinde.

TERÖRİSTLERİN TEL RIFAT'TA ÜSLENMESİ

PKK/YPG'li teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti. Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı. Terör örgütü, buradan uzun süredir Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırılar düzenliyor.

Muhalifler terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Rıfat'ı tamamen kuşattı
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
img

Milyonlar maaşlara yapılacak zamları beklerken MHP'den dikkat çeken teklif
img

Kritik isim, Rusya'nın hava saldırısında öldürüldü
img

Trabzonspor, Cumhurbaşkanına gidiyor
500

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıMetin Korkmaz:

CHPk acil toplamalı Ekrem in seçmeni ne yardım edilmeli

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıObjektif Vatandaş:

Hangi alçaklar bu terör unsurlarına destek verip bir ülkenin toprak bütünlüğünü darmadağın ediyor? Muhalif değil bunlar hepsi terörist.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmir Güler:

CS3 OYUNU GİBİ AYNI BEN SMO DESTEKLİYORUMMM

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBlack Mamba:

ypg yi Kocası abd ve Rusya terk mi etti acaba

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇilekli turşu:

Allah'ın izni ile PYD PKK bolgosindeki Müslüman Kürt asiretler PKK ve pyd ye karşı silahlandilar ve iç bölgelerde catismlar var ..Allah'ın izniyle oralardada zafer yakındır ..Gazze'ye koridor açılacak inşallah

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif Duyar:

Koca ülkeyi hızlı şekilde alıyorlar pkk ypg duruyor yine oralara niye saldırmiyorsunuz

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıömer:

aslanlar

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZübükzade:

Siz orda yiyin birbirinizi sizi birbirinize düşürenler kendi ülkelerinde savaş olmadan keyif çatarak yaşıyorlar emperyalizmin oyununa gelenlerde ülkelerinde takım tutar gibi parti tutup iç savaş çıkarılmasına vesile olurlar tezgah kuranlarda daha da çok karıştırmaya devam edecekler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Bu coğrafya eğer müslüman ise, müslümanlarla işbirliği yaoanlar kazanmalı. Ne Ortodoks Rusların kucağına oturan Esad, Ne Protestan Katolik Haçlı Amerikanın kucağına oturan YPG-PKK bölgeye huzur getiremez. Huzur için Başta Türkiye İran IRak Suriye yönetimi oturup kendi aralarında anlaşmalı. Yabancılar bölgeden kovulmalı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Deha 11. bölüm tek parça full HD izle! Deha 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Deha CANLI İzle! Deha 11. bölüm Show TV kesintisiz HD izleme linki var mı? Amerikan Hastanesi Başhekimi neden öldü, İsmail Bozkurt hasta mıydı? Tottenham Fulham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Fulham maçı ne zaman? Manchester Utd Everton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester Utd Everton maçı ne zaman? Chelsea Aston Villa CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Chelsea Aston Villa maçı ne zaman? Şanlıurfaspor Keçiörengücü CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Şanlıurfaspor Keçiörengücü maçı ne zaman? Bursaspor Artvin Hopa CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor Artvin Hopa maçı ne zaman? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 1 Aralık 2024 Cuma Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.