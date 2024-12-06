Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında başlayan çatışmalar, Esad karşıtı silahlı muhalif grupların birçok kenti ele geçirmesiyle devam ediyor.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlarken; 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başladı.

ESAD GÜÇLERİNE 24 SAAT SÜRE

Son olarak ise Suriye'nin güneyinde Dürzi ağırlıklı nüfusa sahip Suveyda ilindeki silahlı yerel gruplar, Beşşar Esed rejimi güçlerine kentten çıkmaları için 24 saat süre tanıdı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kentte yerel grupların temsilcileri ile rejim heyeti arasında görüşme yapıldı.

Suveydalı gruplar, görüşmede rejimden il genelinden güçlerini çekmesini istedi. Çatışma istemediklerini belirten silahlı gruplar, rejim güçlerine kentten çıkmaları için 24 saat süre tanıdı.

EMNİYET BİNASI KONTROL ALTINDA

Öte yandan Suveyda Emniyet Müdürlüğü binası, yerel gruplar tarafından kontrol altına alındı. Söz konusu silahlı yerel grupların diğer askeri muhaliflerle doğrudan bir bağı bulunmuyor. Suveyda genelinde halk, bir yılı aşkın süredir rejim karşıtı gösteriler yapıyor. Gösterilerde muhaliflerin "devrim bayrağı" yer alıyor.

RUSYA'DAN VATANDAŞLARINA ÇAĞRI

Bugünün en önemli gelişmelerden biri ise Rusya'nın Suriye'de bulunan vatandaşlarına yaptığı çağrı oldu. Muhalifler ve rejim güçleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Rusya'nın Şam Büyükelçiliği ülkede yaşayan vatandaşları için açıklama yayınladı. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, Suriye'deki askeri ve siyasi durumun zorlaşması nedeniyle Rus vatandaşlarının mevcut havaalanları üzerinden ticari uçuşlarla ülkeyi terk edebileceği belirtildi.