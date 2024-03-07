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MSB'den ABD'nin YPG elebaşıyla görüşmesine tepki: Terörle mücadele teröristle yapılmaz

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Suriye'de PKK/YPG terör örgütü elebaşıyla görüşmesine Milli Savunma Bakanlığı'ndan "ABD'nin, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PKK/YPG/SDG terör örgütüne desteği devam etmektedir. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilemez." tepkisi geldi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), Suriye'de PKK/ Ypg terör örgütü elebaşıyla görüşmesi sonrasında Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "ABD'nin, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PKK/YPG/SDG terör örgütüne desteği devam etmektedir. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilemez." ifadelerini kullandı.

İZMİR'DE ACİL İNİŞ YAPAN UÇAK

Tuğamiral Aktürk'ün bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, İzmir'de acil iniş yapmak zorunda kalan helikopterin, periyodik ve uçuş öncesi bakımlarının eksiksiz yapıldığı belirtildi. Meydana gelen olayla ilgili görevlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı kaza kırım ekibi tarafından ön inceleme yapıldığını aktaran Aktürk, nihai teknik raporun tahkikat sonrası açıklanacağını söyledi.

"MSÜ'DE EĞİTİM İÇİN TÜRK VATANDAŞI OLMAK GEREKMEKTE"

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların da girebildiğine dair iddialarla ilgili de konuşan Aktürk, "Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim alabilmek için mevzuatımıza göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir. Herhangi bir somut bilgi belge olmadan bunları tartışmak yersizdir." dedi.

TERÖRLE MÜCADELE: KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

Bakan Yaşar Güler'in, "Önümüzdeki süreçte şuana dek sahada tesis ettiğimiz kontrolün geliştirilmesi, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakılmayacak. Alana mutlak hâkimiyet için operasyonlarımızda düşünce, planlama ve icrada süratli, sahanın gerektirdiği alışılmadık ve öngörülemez düzeyde özgün, terör örgütünün sezemeyeceği ve tepki veremeyeceği bir tempo ile terör örgütü üzerindeki baskı kesintisiz şekilde devam ettirilecektir" sözlerini hatırlatan Aktürk, "Amacımız bölgenin terörden arındırılması, hudut güvenliğinin sınır ötesinden sağlanması ve ülkemizin huzurunun muhafaza edilmesidir. Bu kapsamda Sn. Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçeve ve Sn. Bakanımızın ifade ettiği perspektifte mücadelemiz kararlı şekilde devam edecek." dedi.

GAZZE'YE YARDIM

Aktürk, Gazze için yola çıkan Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların daha önce Mısır'a giderken son olarak Ürdün'e gitmesine ilişkin sorulara da "İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda hareket ediyoruz. Uygun yer ve zaman planlamasına göre yardımları ulaştırıyoruz" yanıtını verdi.

BAKAN GÜLER'İN IKBY BAŞKANI İLE GÖRÜŞMESİ

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in IKBY Başkanı ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin de konuştu.

"Her iki görüşmede de terör örgütü ile ortak mücadele ve hudut güvenliği konuları ele alınmıştır." diyen Aktürk, Irak ile terörle mücadele konusu başta olmak üzere halihazırda devam eden iş birliği faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Bu görüşmelerin önümüzdeki dönemde terörle mücadelemize olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN YPG'YE DESTEĞİ DEVAM EDİYOR"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), Suriye'de PKK/YPG terör örgütü elebaşı ile görüşmesine de tepki gösteren Aktürk, "ABD'nin, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PKK/YPG/SDG terör örgütüne desteği devam etmektedir. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilemez. Yani, terörle mücadele teröristlerle yapılmaz. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG/SDG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir." dedi.

Haberler.com / Şahin Solak - Dünya

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