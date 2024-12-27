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Mozambik'te büyük hapishane isyanı: 6 bin mahkum firar etti

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Mozambik'te Noel günü yaşanan hapishane isyanı sonucunda 6 bin mahkum kaçmayı başardı. Aralarında teröristlerin de olduğu mahkumlar, gardiyanların silahlarını ele geçirerek firar etti. Olaylar sırasında 33 mahkum hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Ülkede siyasi krizin doruk noktasına ulaştığı bir dönemde gerçekleşen bu olay, güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

Mozambik'te Noel günü yaşanan hapishane isyanında 6 bin mahkum firar etti. Aralarında teröristlerin de bulunduğu mahkumlar, gardiyanların silahlarını ele geçirerek kaçmayı başardı.

Mozambik Polis Şefi Bernardino Rafael'in yaptığı açıklamaya göre, firar sırasında çıkan çatışmalarda 33 mahkum hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Kaçanlar arasında 29 terör suçlusunun bulunması endişe yarattı.

Başkent Maputo'daki cezaevi önünde toplanan protestocuların eylemi sırasında başlayan olaylar kısa sürede kontrolden çıktı. Mahkumlar önce gardiyanların silahlarını ele geçirdi, ardından hapishanenin duvarını yıkarak toplu firar gerçekleştirdi.

Firar olayı, ülkedeki siyasi krizin doruk noktasına ulaştığı döneme denk geldi. Yüksek Mahkeme'nin tartışmalı seçimlerde iktidar partisi adayı Daniel Chapo'nun zaferini onaylamasının ardından sokak olayları başlamıştı.

İçişleri Bakanı Pascoal Ronda, düzenlediği basın toplantısında olayların arkasında seçimlerde %24 oy alan muhalefet adayı Venancio Mondlane'nin destekçilerinin olduğunu öne sürdü. Ronda, "Şiddet olayları planlı bir şekilde yürütülüyor" dedi.

Güvenlik güçleri, firar eden mahkumların yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Polis, sivil halka kaçak mahkumlarla ilgili ihbar çağrısında bulundu. Yetkililer, firarilere teslim olmaları için süre tanıdı.

Güvenlik uzmanları, bu kadar çok sayıda mahkumun aynı anda firar etmesinin ülke güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu belirtiyor. Özellikle terör suçlularının kaçması, bölgesel istikrar açısından endişe yaratıyor.

Mozambik'te büyük hapishane isyanı: 6 bin mahkum firar etti

Mozambik'te büyük hapishane isyanı: 6 bin mahkum firar etti

Mozambik'te büyük hapishane isyanı: 6 bin mahkum firar etti

Mozambik'te büyük hapishane isyanı: 6 bin mahkum firar etti

Mozambik'te büyük hapishane isyanı: 6 bin mahkum firar etti
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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