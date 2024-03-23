Üye Girişi
Haberler

Moskova saldırısının kurbanları katliamı anlattı! Şovun bir parçası zannetmişler

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların salonda rastgele ateş açtıkları görülürken, sonrasında AVM'de çıkan yangını da saldırganların yanıcı sıvılar kullanarak çıkardıkları belirlendi. Kanlı geceye tanıklık edenler dehşet anlarını anlattılar.

"KORKUNÇ DUYGULAR YAŞADIM, O ANLAR KABUS GİBİYDİ"

Natalya isim bir tanık, "Silah sesleri arkamızdan geldi. Havai fişek patlaması gibi bir gürültülüydü ama patlama seslerinin ardı arkası kesilmedi. Tam arkamda, çok uzakta olmayan bir yerde duyabiliyordum" dedi. Patlama sesleri ve çığlıklar giderek yaklaşırken canını kurtarmak için metro istasyonuna koşmaya başladığını söyleyen Natalya, "Korkunç duygular yaşadım. O anlar bir kabus gibiydi" dedi.

"BAZILARI ŞOVUN BİR PARÇASI ZANNETİ"

Tanıklardan Anastasia Rodionova, "Bazıları bunun bir çeşit özel efekt olduğunu ve şovun parçası olduğunu düşündü. Sonra insanların nasıl yere düştüğünü ve silah ateşinin başladığını kendi gözlerimle gördüm" ifadelerini kullandı.

"BİRİ 'AĞAĞA KALKIN, UZANMAYIN YOKSA HEPİMİZİ VURURLAR' DİYE BAĞIRDI'"

Sözlerini sürdüren Rodionova "Kendinizi koruma içgüdünüz devreye giriyor, gözleriniz fal taşı gibi açılıyor, nereye kaçabilirim? Sonra biri bize bağırdı: Ayağa kalkın, uzanmayın, yoksa hepimizi hemen vururlar" dedi.

"SÜRÜNÜRKEN GENÇ BİR KIZIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE ŞAHİT OLDUM"

Gazetecilere konuşan yaralı bir kadın ise "Bize ateş etmeye başladılar. Yere düştüm" dedi. Yaralı kadın, çıkışa doğru sürünürken yanında genç bir kızın öldürüldüğüne şahit olduğunu söyledi.

Tanıklardan Andrei olay yerinde yaşananları, "Ateş ediyorlardı. Biz uzak köşedeydik. Yangından kaçmak için arka tarafa doğru koştuk" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Moskova Rusya Güvenlik 3.Sayfa Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Dağı 132. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 23 Mart Cumartesi ATV, Kanal D, Star, Show, NOW'da neler var? İSTANBUL İFTAR SAATİ (İMSAKİYE) - 23 Mart Akşam ezanı kaçta okunuyor, iftar saati kaçta? Ankara, İzmir, Bursa il il iftar saatleri! Kate Middleton ne kanseri, hastalığı nedir? Kate Middleton video mesajda ne dedi? Kate Middleton kimdir, kaç yaşında? Galler Prensesi Kate Middleton hasta mı, son durumu nedir? Kate Middleton hastalığı nedir, kanser mi? Kate Middleton sağlık durumu nasıl? Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı! 2024 Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2024 yılında Ramazan Bayramı tarihi! Kemalpaşa belediyesi hangi parti? Kemalpaşa belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Kemalpaşa yerel seçim sonuçları! Ek zam var mı? Ek zaman ne zaman, hangi tarihte gelecek? AK Partili Akbaşoğlu açıkladı! BURSASPOR - KIRKLARELİSPOR maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Kırklarelispor maçı nereden izlenir? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı nereden izlenir? Yarın okullar tatil mi? 25 Mart okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Süper Kupa ne zaman oynanacak? Süper Kupa maçı ertelendi mi, ertelenecek mi? TFF'den Süper Kupa kararı!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title