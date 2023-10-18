MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar, İstanbul'da yakalandı. Tokpınar'ın Avrupa'da terör örgütü adına para toplama ve aktarma faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'ya bir darbe daha! Terör örgütünün Avrupa'da para trafiğini yöneten kadın terörist İstanbul'da yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyonla İstanbul'da yakalandı. Tokpınar'ın Avrupa'da terör örgütü adına para trafiğini yönettiği belirtildi.

TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK/KCK'ya bir darbe daha vurdu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimleri, PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar'ın Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi.

İSTANBUL'DA OPERASYONLA YAKALANDI

Harekete geçen ekipler, Tokpınar'ı ortak operasyonla İstanbul'da yakaladı. Başta Norveç olmak üzere, PKK/KCK'nın Avrupa'da düzenlediği eylem ve etkinliklere aktif katılım sağlayan Tokpınar, terör örgütü adına para toplama ve aktarma faaliyetleri de yürütüyordu.