MİT'in nokta operasyonları sonrası terör örgütü resmen tutuştu! Akıllı telefon ve elektronik cihaz kullanımını yasakladılar

MİT ve TSK'nın son dönemde birbirinden etkin nokta operasyonları sonrası büyük panik yaşayan terör örgütü PKK/SDG, örgütün denetimindeki bölgelerde tüm birimlere yönelik bildiri yayınladı. Bildiride, terör örgütünün üst düzey askeri yetkilileri dahil tüm personelin akıllı cep telefonu ve elektronik cihazlar kullanmasının yasaklandığı belirtildi.

Terör örgütü, MİT'in özel operasyonları ve SİHA'lara karşı önlem amacıyla Suriye'nin kuzey doğusunda örgütün denetimindeki bölgelerde tüm birimlere yönelik bildiri yayınladı.

YASAK KARARINI İHLAL EDENLERE 300 BİN SURİYE LİRASI CEZA

9 Ağustos'ta yayınlanan genelgede, örgütün üst düzey askeri yetkilileri dahil her türlü askeri personelin akıllı cep telefonu ve elektronik cihazlar kullanmasının yasaklandığı belirtildi. Örgütün sözde Savunma Bakanlığı, yasak kararını ihlal edenlerin telefonlarına el konulacağını ve 300 bin Suriye lirası para cezasına çarptırılacağını vurguladı.

GENELGEDE ÖNLEMLER MADDE MADDE SIRALANDI

MİT'in özel operasyonları ile SİHA'lara karşı nasıl korunması gerektiğine yönelik talimatları içeren genelgede, madde madde önlemler sıralandı. Bölgede MİT'e istihbarat sağlayan bir bölümü SDG'li olan onlarca kişinin casusluk suçlaması ile yakalandığı ifade edilen yazıda, akıllı telefon ve elektronik cihazların yer tespiti yaparak operasyona zemin hazırladığı aktarıldı.

HABERLEŞME TUŞLU TELEFONLARLA YAPILACAK

Örgütün tüm sözde askeri birimlerinin yanı sıra siyasi alanlarda önemli görev üstlenen tüm kadroların genelge doğrultusunda hareket etmeleri istendi. Mecbur kalınmadıkça ikinci bir emre kadar akıllı telefonların kullanılmaması, haberleşmenin tuşlu telefonlarla yapılması aktarıldı.

ÖRGÜT KADROLARINA "BÜYÜK ŞEHİRLERE YERLEŞİN" TALİMATI

Hava saldırılarından korumak için örgüt kadrolarının küçük yerleşim birimlerinden ayrılmaları ve şehirlerde büyük mahallelerde evlerde barınmaları talimatı verilirken, lider kadrosundan akıllı telefon yerine klasik tuşlu telefon kullanmaları istendi.