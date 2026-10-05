Mısır, Eritre, Somali ve Sudan liderleri krizlere siyasi çözüm çağrısı yaptı

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(ANKARA) - Etiyopya'da federal güçler ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) de aralarında bulunduğu silahlı gruplar arasındaki çatışmalar şiddetlenirken Mısır, Eritre, Somali ve Sudan liderleri, bölgedeki krizlerin siyasi ve barışçıl yollarla çözülmesi çağrısında bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afwerki, Somali Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud ve Sudan Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, Mısır'ın Yeni Alameyn kentinde düzenlenen dörtlü zirvenin ardından ortak bildiri yayımladı. Bildiride, Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında devam eden savaşın sona erdirilmesi için Sudanlı tarafların öncülüğünde siyasi süreç yürütülmesi çağrısı yapılırken, Sudan'daki askeri yönetimin desteklendiği belirtildi.

ET İ YOPYA'N I N DEN İ ZE ER İŞİ M ARAY IŞI

Bildiride Etiyopya'nın adı doğrudan anılmadı. Ancak liderler, "Kızıldeniz'in yönetiminin münhasıran kıyıdaş devletlerin sorumluluğunda olduğunu" vurgularken, Nil'in aşağı havzasındaki ülkelerin mevcut su kullanımına zarar veren "tek taraflı tedbirleri" reddedildiği belirtildi. Bölge medyasında yer alan haberlerde, bu ifadeler Addis Ababa'nın son yıllarda izlediği politikalara karşı bir tutum olarak değerlendirildi.

Somali Cumhurbaşkanı Mohamud ise daha önce Katar merkezli El Cezire'ye verdiği röportajda Etiyopya'nın Somali limanları üzerinden ticari erişim sağlamasına, bunun Somali ile anlaşma yoluyla yapılması koşuluyla karşı olmadıklarını söyledi.

ET İ YOPYA'DA Kİ ÇATIŞMALARDA HÜKÜMET GÜÇL ERİ MEKELLE'Y İ GERI ALD I

Ortak açıklama, Etiyopya'daki çatışmaların yeniden şiddetlendiği bir dönemde geldi. Federal güçler, TPLF'nin de yer aldığı yedi silahlı gruptan oluşan ittifakla çatışırken, hükümet ve müttefik güçleri pazar günü Tigray bölgesinin başkenti Mekelle'yi yeniden ele geçirdi. TPLF ise kentten "geçici olarak çekildiğini" açıkladı.

Etiyopya yönetimi Mısır, Eritre ve Sudan'ı hükümete karşı savaşan silahlı ittifaka destek vermekle suçlarken, üç ülke de bu iddiayı reddetti. Etiyopyalı yetkililer ayrıca Eritre'yi silahlı gruplara doğrudan destek vermekle suçladı. Eritre Enformasyon Bakanı Yemane Gebremeskel ise Addis Ababa'nın Eritre'ye saldırmak için gerekçe yaratmaya çalıştığını savundu.

Kaynak: ANKA