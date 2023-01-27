Mısır'da 4 bin 300 yıllık mumya bulundu

Mısır’da daha önce hiç açılmamış 4 bin 300 yıllık bir lahit içinde altınla kaplı bir mumya bulundu.

Mısır’da krallık mezarlarının yer aldığı tarihi Sakkara bölgesinde yapılan arkeolojik çalışmalarda, Firavun Hanedanlığı dönemine ait bir mumya ile 9 heykel ve bazı değerli eşyalar bulundu. Altın varakla kaplı mumya tam 4 bin 300 yıllık.

Mısırlı arkeolog ve eski Tarihi Eserler Bakanı Zahi Havas, “Bulunan mumya bir adama ait. Adı Heka Şibs. Bu tabut 4300 yıldır hiç açılmamış. Bu, kraliyet mumyaları dışında bugüne kadar bulduğumuz en eski mumya oldu” dedi.

Zahi Havas, heykellerin ise kireç taşından yapıldığını, üzerlerinde nakış olmadığından kime ait olduğunu tespit edemediklerini söyledi.

Havas, bulunan eserlerin 5'inci Firavun Hanedanlığı (MÖ 2487 ile MÖ 2449 arası) ile 6'ncı Firavun Hanedanlığı (MÖ 2345 ile MÖ 1821 arası) dönemlerinden olduğunu belirtti.

Mumya, başkent Kahire'nin güneyindeki Sakkara Nekropolü’nde, 15 metrelik bir sütunun altında keşfedildi. Bölgede üç mezar daha bulundu.

Mezarlar arasında çok sayıda çanak çömlek de dahil, başka birçok eşyaya da rastlandı.

Nekropolde ortaya çıkarılan mumyaların en büyüğünün, rahip, müfettiş ve aynı zamanda soyluların danışmanı olan Khnumdjedef adlı bir kişiye ait olduğu belirtiliyor.

Bir diğer büyük mumya ise özel dini ritüelleri gerçekleştirmesi nedeniyle "gizli muhafız" unvanı verilen, üst düzey bir saray görevlisi olan Meri adlı bir kişiye ait.

Mısır'da bu hafta ayrıca ülkenin güneyindeki Luksor kentinde MS 2. ve 3. yüzyıllara kadar uzanan, Roma dönemine ait eksiksiz bir yerleşim yeri de bulunmuştu.

Arkeologlar, bu keşifte yerleşim yerleri, kuleler ile birlikte çanak çömlek, araç gereç ve Roma dönemine ait sikkelerin de yer aldığı, “metal atölyeleri” diye adlandırdıkları yerler keşfetmişti.

Turizm sektörünü canlandırmak isteyen Mısır, son yıllarda birçok önemli arkeolojik keşfe imza attı.

Mısır hükümeti, bu yıl açılması planlanan Büyük Mısır Müzesi'nin 2028 yılına kadar ülkeye yılda 30 milyon turist çekmesini umuyor.