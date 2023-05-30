Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile başta Sudan'dan Mısır'a yönelik göç akışı olmak üzere tüm dünyanın karşı karşıya olduğu mülteci meselesini ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile başta Sudan'dan Mısır'a yönelik göç akışı olmak üzere tüm dünyanın karşı karşıya olduğu mülteci meselesini ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire'ye gelen BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yi makamında kabul etti.

Görüşmede Sisi, çatışmaların bitirilmesi, güvenlik ve istikrarın sağlanması, kapsamlı sürdürülebilir kalkınma gibi krizlerin ana sebebinin hedef alınarak, mülteci akışı ve her türlü göç meselesinin kapsamlı bir yaklaşımla ele alınmasının önemine değindi.

Sisi ayrıca, Mısır ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) arasındaki onlarca yıllık işbirliği ilişkisine ve artan küresel mülteci kriziyle ilgili BMMYK'nin çabalarına değer verdiğini ifade etti.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi de BMMYK'nin çeşitli uyruklardan çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan Mısır'ın çabalarını takdir ettiğini ve Kahire ile işbirliğinin artırılması yönündeki arzusunu dile getirdi.

Sudan-Mısır sınırlarını ziyaret ettiğini ve Mısır Kızılayı ile BM kuruluşlarının bölgede yürüttüğü çalışmaları da takip ettiğini belirten Grandi, uluslararası toplumun ve bağışçıların, mültecilere ev sahipliği yapan ve mülteci akışından etkilenen ülkelere yardım eli uzatması gerektiğini vurguladı.