Türk asıllı İsrail vatandaşı olduğunu ifade eden Mine Gümüşkaya isimli kadın, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonlarına katılmak için bölgeye gideceğini ifade etti. Konuyla ilgili bir de açıklamada bulunan Gümüşkaya, "Aldığım karar üzerine gönüllü olarak İsrail Savunma Kuvvetleri'ne katılma kararı aldım, bir süre buralarda olmayacağım, eminim zafer bizim olacaktır'' ifadelerine yer verdi.

Türk asıllı Mine Gümüşkaya İsrail ordusuna katıldı! Paylaşımları da yenilir yutulur cinsten değil

İsrail ordusu, 7 Ekim'de başlayan çatışmanın 11'inci gününde de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bölgede çok sayıda sivil yaşamını yitirirken Instagram hesabından paylaşımda bulunan Mine Gümüşkaya isimli sosyal medya kullanıcısı, İsrail ordusuna katılacağını açıkladı.

"EMİNİM ZAFER OLACAKTIR"

İsrail Savunma Kuvvetleri üniforması ve üstündeki silahlarla poz veren Mine Gümüşkaya, 'bu fotoğrafı 'Aldığım karar üzerine gönüllü olarak İsrail Savunma Kuvvetleri'ne katılma kararı aldım, bir süre buralarda olmayacağım, eminim zafer bizim olacaktır' notuyla paylaştı.

İBRANİCE YAZILI BOMBALAR PAYLAŞTI

Gümüşkaya'nın paylaştığı başka bir fotoğraf karesinde ise üzerinde İbranice yazıların bulunduğu bir bomba yer alıyor. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan konuyla ilgili çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, "Bu kadın Türk halkını temsil etmiyor" şeklinde yorumlar yaptı.

"TÜRK VATANDAŞI DEĞİLİM"

Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan Gümüşkaya, "Türk vatandaşı değilim ve kendi isteğimle orduya katılmayı istedim. Eski Twitter hesabım kapatılmadan önce Türkiye'ye karşı bir düşmanlığım olmadığını, aksine her zaman İsrail-Türkiye dostluğunu paylaşıyordum" ifadelerini kullandı.

İşte Mine Gümüşkaya'nın o paylaşımları;