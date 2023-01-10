Milyonlarca mutlu ağacın ilham perisi Bob Ross'un resimlerindeki sır görenleri şaşırttı

Tüm dünyaya resmi sevdiren Bob Ross'un resimlerinde kullandığı sıra dışı teknik yıllar sonra yapılan bir çalışma ile ortaya çıktı. Her programında benzer resimler yaptığını düşündüğümüz usta ressamın tablolarına bakanları adeta 4 mevsim süren bir yolculuğa çıkarıyor.

Hepimiz onun programını izlerken tuval üzerinde muhteşem fırça darbeleriyle oluşturduğu mutlu ağaçları gibi resimler çizmeye çalıştık. Ancak usta ressamın tekniğine çoğumuz yaklaşsak da onun resimlerinin içinde gizlediği sırrı birçok kişi fark edemedi.

TABLOLAR HAREKETLENİNCE ÖZEL TEKNİĞİ ORTAYA ÇIKTI

1994' kadar devam eden ve ülkemizde 1993 yılında TRT 2'de yayınlanmaya başlayan "Resim Sevinci" programında tuval üzerinde muhteşem fırça darbeleriyle oluşturduğu ağaçlar, dağlar ve akan derelerin olduğu onlarca tabloları 'stop motion' tekniği ile hareketlendirildi. Onlarca tablodan oluşan videoda ise resimdeki her objenin dört mevsim geçişleri göze çarptı.

BİRÇOK KİŞİ FARKINDA DEĞİLDİ

Programı izleyen bazı kişiler Bob Ross'un bu tekniğini fark etse de birçok kişi tablolardaki muhteşem sırrın farkında değildi. Söz konusu video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Elden ele paylaşılan videoya ise yorum ve beğeni yağdı.