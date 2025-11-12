Haberler

Milano Savcılığı, Bosna Savaşı'nda Eğlence İçin Keskin Nişancılık Yapan İtalyanları Soruşturuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalyan gazeteci Ezio Gavazzeni'nin belgeleri üzerine başlatılan soruşturmada, Saraybosna kuşatması sırasında 'savaş turisti' olarak tanımlanan İtalyanların sivillere ateş açtığı iddia ediliyor. Keskin nişancılar, Sırplara para ödeyerek eğlence amacıyla insan öldürmeye gittiği belirtiliyor.

İtalya'nın Milano kenti cumhuriyet savcılığı, Bosna Savaşı sırasında "eğlence için" Saraybosna'ya keskin nişancılık yapmaya giden İtalyanlar olduğu iddiası üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma, İtalyan gazeteci-yazar Ezio Gavazzeni'nin kanıt niteliğinde dediği belgeleri sunması üzerine başlatıldı. İtalyan basınındaki haberlere göre, Saraybosna kuşatması (1992-1996) sırasında aşırı sağa yakın, zengin bazı İtalyanların Sırp askerlerine para ödeyerek keskin nişancılık yaptığı öne sürülüyor.

La Repubblica gazetesi, soruşturmaya konu olan iddiaları şöyle özetledi:

"Saraybosna'nın üzerindeki tepelerden savunmasız sivillere ateş açtılar ve bunu yapmak için Sırplara "muazzam" meblağlar ödediler. Bugünün parasıyla 80 bin-100 bin euro'ya varan meblağlar."

Gazete, Saraybosna kuşatması sırasında çok sayıda sivilin ölümünden keskin nişancıların sorumlu tutulduğunu hatırlattı ve bu keskin nişancılar için "Aralarında İtalyanlar da vardı" dedi.

Hafta sonu keskin nişancıları

İtalya basını asker olmayan, "eğlence için" insan öldürmeye gittikleri iddia edilen bu kişileri, "savaş turistleri" ve "hafta sonu keskin nişancıları" diye tanımladı.

İddialara göre bu kişiler Cuma günleri İtalya'nın kuzeydoğusundaki Trieste kentinden Belgrad'a gidiyor, oradan Sırp askerleri eşliğinde Saraybosna tepelerine ulaşıyordu. Hafta sonunu savaş bölgesinde geçirdikten sonra ise evlerine dönüyorlardı.

La Repubblica'ya göre hakkında suçlamada bulunulan kişiler arasında Torino, Milano ve Trieste kentlerinden 3 İtalyan bulunuyor.

Ancak şikayeti yapan Ezio Gavazzeni'ye göre gerçek sayı bunun çok üzerinde. Gavazzeni ülkede büyük ses getiren soruşturmayla ilgili basına yaptığı açıklamalarda "çok sayıdaki" İtalyanın yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere gibi başka ülkelerden insanların da "sivilleri vurmak için büyük meblağlar ödediğini" iddia etti.

Gavazzeni, bu kişilerin siyasi ya da dini saiklerle hareket etmediğini, "eğlence" için safariye gider gibi keskin nişancılık yapmaya gittiğini öne sürdü.

'Saraybosna Safarisi'

İtalyan yazar, 2022 tarihli "Sarajevo Safari" (Saraybosna Safarisi) isimli belgeseli izledikten sonra bu konuda araştırma yapmaya başladığını söyledi. Belgeselde, İtalya, ABD ve Rusya da dahil çeşitli ülkelerden Saraybosna'ya giden kişilerin sivil halka ateş açtığı iddia ediliyordu.

Kamu yayıncısı Rai'ye göre dava dosyasına, eski Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic tarafından Milano Savcılığı'na gönderilen "insanlık dışı faaliyetlerde bulunan zengin yabancılar" hakkındaki bir rapor da dahil edildi.

Karic ile eski bir Bosna istihbarat görevlisinin de soruşturma kapsamında ifadesine başvurulabileceği belirtiliyor.

Savcılık, "vahşet ve aşağılık saiklere" dayanması nedeniyle nitelikle cinayet suçlamasıyla soruşturma yürütüyor.

Saraybosna Kuşatması'nda kent halkı yaklaşık 4 yıl boyunca bombardıman ve keskin nişancıların saldırılarına maruz kalmış, 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kentin etrafındaki tepeler ve merkezindeki bazı caddeler keskin nişancı pozisyonu olarak kullanılıyordu. Saraybosna'nın ana caddesi Meša Selimovic Bulvarı bu nedenle "keskin nişancı bulvarı" olarak da anılıyordu.

BBC
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti

Duayen sanatçı doğum gününde hayata veda etti
Erdoğan ile Bahçeli görüşme gerçekleştirdi

Ankara'da son dönemin en önemli zirvesi! 40 dakika sürdü
20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte ilk rapor

20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte olaya ilişkin ilk rapor
Kan donduran olay! Polis memuru, ailesini katletti

Kan donduran olay! Polis memuru, ailesini katletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zeki Çelik'e dev talip! Milli yıldızımız ile takım arkadaşı olabilir

Zeki Çelik'e dev talip! Milli yıldızımız ile takım arkadaşı olabilir
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

Süreci yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
Barcelona'dan Osimhen bombası! Hazırladıkları rapor bile belli

Barcelona'dan Osimhen bombası
TFF'den bahis soruşturması için yeni açıklama: 47 futbolcu için ek bilgi talep edildi

Bahis soruşturmasında yeni gelişme: 47 futbolcu hakkında karar
Zeki Çelik'e dev talip! Milli yıldızımız ile takım arkadaşı olabilir

Zeki Çelik'e dev talip! Milli yıldızımız ile takım arkadaşı olabilir
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Bolu Belediyesi 3 günlük milli yas ilan etti! Tüm etkinlikler iptal edildi

Bu ilde belediye 3 günlük milli yas ilan etti
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
Sarıyer'deki 480 milyon lira değerindeki 2 villanın usulsüz olarak 'İmamoğlu İnşaat' şirketine devredildiği iddiası

İBB iddianamesinden 2 adet villa da çıktı! Değerleri dudak uçuklattı
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.