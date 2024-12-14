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Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer

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Münhasır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığı konularında Türkiye ile bir çözüm ihtimalinin olmadığını ifade eden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, gerekirse ordunun yeniden devreye girebileceğini ifade etti.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Vima" gazetesinin düzenlediği dış politika konferansında bölgedeki tansiyonu yükseltecek açıklamalarda bulundu.

"GEREKİRSE ORDUMUZ DEVREYE GİRER"

Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığı konusundaki anlaşmazlıklarla ilgili herhangi bir çözüm olasılığı görmediğini belirten Miçotakis, "Ordumuzun geçmişte devreye girdiği zamanlara şahit oldum. Gerekirse bunu tekrar yaparız, ancak böyle bir duruma gerek kalmayacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer

"KITA SAHANLIĞIMIZI KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Türkiye'nin Mavi Vatan'a ilişkin görüşlerinin değişmediğinin farkında olduğunu ve Yunanistan'ın bu süreçte pozisyonunu koruduğunu belirten Miçotakis, "Son yıllarda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkinliğini artırıyor. Bizim için tek anlaşmazlık konusu Ege ve Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığı ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlarının belirlenmesi meselesi. Kıta sahanlığımızı korumak zorundayız" dedi.

Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'deki gelişmelere de değinen Miçotakis, "Orta Doğu'da yaşanan değişimler büyük önem taşıyor. Yakınlık, Ortodoks unsurun koruyuculuğu ve mülteci krizinde ön safta olmamız nedeniyle burada bir rolümüz var" şeklinde değerlendirmede bulundu.

"İKİ DEĞİL TEK DEVLET OLACAK"

Geçtiğimiz günlerde skandal bir açıklama daha yapan Miçotakis, "Yunan Albaylar Cuntası, 50 yıl önce Kıbrıs'taki milli trajedinin kapısını açtı. İstila ve işgal 50 yıldır devam ediyor. Açılan yara 50 yıldır kanamaya devam ediyor. Kıbrıs'ın kuzeyi işgalin esiri kalmaya devam ediyor. Oldubittileri kabul etmiyoruz. Tek hedefimiz iki bölgeli iki toplumlu, işgal ordularının bulunmayacağı (Türk askeri), modası geçmiş garantörlüklerin (Türkiye'nin garantörlüğü) olmayacağı, üniter bir devlet, birleşmiş bir Kıbrıs'tır" demişti.

Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıØmer Cinar:

buda cokmu komik ne

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıSer_hat:

Hah hah hah.sesli güldüm...

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

Keşke ordunuzu devreye soksanızda, nihayetinde suriyelilere yurt yapsak eski eyaletimizi...

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıUgur Güler:

Ne dedi ne dedi ordusu devreye girermiş herhalde ne dediğinin kendi de farkında değil

Yorum Beğen24
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Haber YorumlarıKmal e:

Dayı sen bi git ötelerde oyna

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıHALİS ER:

Kaşınma Yunan

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Haber YorumlarıErkan Çelikoğlu:

haa bı sen eksiktin mina kodgm

Yorum Beğen18
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Haber YorumlarıDavut Şeyban:

GELİN LAN KOPEKLER

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıAlkurt:

Anlaşılan Türkiye yi zorla savaşa sokacaksaniz..Allah fırsat vermesin

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

küstah ve sömürge kelimeleri türk olmayanlara tapulamıştır.

Yorum Beğen9
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