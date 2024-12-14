Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Vima" gazetesinin düzenlediği dış politika konferansında bölgedeki tansiyonu yükseltecek açıklamalarda bulundu.

"GEREKİRSE ORDUMUZ DEVREYE GİRER"

Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığı konusundaki anlaşmazlıklarla ilgili herhangi bir çözüm olasılığı görmediğini belirten Miçotakis, "Ordumuzun geçmişte devreye girdiği zamanlara şahit oldum. Gerekirse bunu tekrar yaparız, ancak böyle bir duruma gerek kalmayacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

"KITA SAHANLIĞIMIZI KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Türkiye'nin Mavi Vatan'a ilişkin görüşlerinin değişmediğinin farkında olduğunu ve Yunanistan'ın bu süreçte pozisyonunu koruduğunu belirten Miçotakis, "Son yıllarda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkinliğini artırıyor. Bizim için tek anlaşmazlık konusu Ege ve Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığı ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlarının belirlenmesi meselesi. Kıta sahanlığımızı korumak zorundayız" dedi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'deki gelişmelere de değinen Miçotakis, "Orta Doğu'da yaşanan değişimler büyük önem taşıyor. Yakınlık, Ortodoks unsurun koruyuculuğu ve mülteci krizinde ön safta olmamız nedeniyle burada bir rolümüz var" şeklinde değerlendirmede bulundu.

"İKİ DEĞİL TEK DEVLET OLACAK"

Geçtiğimiz günlerde skandal bir açıklama daha yapan Miçotakis, "Yunan Albaylar Cuntası, 50 yıl önce Kıbrıs'taki milli trajedinin kapısını açtı. İstila ve işgal 50 yıldır devam ediyor. Açılan yara 50 yıldır kanamaya devam ediyor. Kıbrıs'ın kuzeyi işgalin esiri kalmaya devam ediyor. Oldubittileri kabul etmiyoruz. Tek hedefimiz iki bölgeli iki toplumlu, işgal ordularının bulunmayacağı (Türk askeri), modası geçmiş garantörlüklerin (Türkiye'nin garantörlüğü) olmayacağı, üniter bir devlet, birleşmiş bir Kıbrıs'tır" demişti.