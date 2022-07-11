Miçotakis'ten Bahçeli'nin haritasına sert tepki: Bu ateşli bir rüya mı yoksa Türkiye'nin resmi politikası mı?

Mhp lideri Devlet Bahçeli'nin Ülkü Ocakları'nı ziyareti sonrasında Twitter üzerinden paylaşılan bir fotoğrafta tuttuğu harita Yunanistan'ı kızdırdı. Haritada, "Denizlerdeki Misakımillimiz" ibaresi yer alırken, birçok Yunan adası ve Girit'in de Türkiye'ye ait olduğu görülüyor. Fotoğrafa Yunan kamuoyundan tepki gelirken ülkenin çok okunan gazetelerinden Kathimerini, Yunan yetkililerin de bu kareye tepki gösterdiğini yazdı.

YUNAN'DAN KÜSTAH SÖZLER: KABUL EDİLEMEZ BU OLAYI DÜZELTİN

Ülkenin çok okunan gazetelerinden Kathimerini, "Yunan diplomatik kaynakları bu hamlenin saldırgan ve provokatif olduğunu söyledi" yorumunu yaptı. Gazeteye konuşan diplomatik kaynaklar da, "Maalesef bu görüntü, bizim Türkiye ile her gün yaşadığımız ve gerilimi tırmandıran aşırı uçtaki açıklamaların bir kısmı" ifadesini kullandı. Yunan yetkililer, "Bir an önce ülkemizin toprak bütünlüğünü şüphede bırakan bu kabul edilemez olayın düzeltilmesini bekliyoruz" dedi.

MİÇOTAKİS'TEN SKANDAL PAYLAŞIM: ADALARIN HEPSİ TÜRKİYE TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMİŞ

Yunanistan adına asıl tepki ise son dönemdeki provokatif girişimleriyle Ankara- Atina hattındaki tansiyonu yükselten Başbakan Miçotakis'ten geldi. Resmi Twitter hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin haritayla fotoğrafını paylaşan Miçotakis, "Girit, Rodos, Midilli, Sakız, Samos hepsi Türkiye tarafından ele geçirilmiş. Aşırılıkçıların ateşli rüyası mı? Türkiye'nin resmi politikası mı yoksa provokasyon mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük koalisyon ortağına karşı tutumunu netleştirmeli" ifadesini kullandı.