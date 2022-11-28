Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Mısır hakkında dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki aylarda büyükelçi ataması olabilir

Dünya Kupası açılışını izlemeye giden ve orada bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile el sıkışan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temennim odur ki, önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz" açıklamalarında bulunmuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bugün, "Bakan yardımcıları arasındaki siyasi istişareler yakında tekrar düzenlenebilir. Önümüzdeki aylarda büyükelçi ataması olabilir" diyerek dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

Dünya Kupası'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile el sıkışması ile iki ülke arasında ilişkiler tekrar düzelme yoluna girdi. Bu çerçevede Mısır ve Türkiye arasında yeni gelişmeler yaşanıyor.

"BÜYÜKELÇİ ATAMASI OLABİLİR"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Mısır'la ilişkilere yönelik soruya, "Bakan yardımcıları arasındaki siyasi istişareler yakında tekrar düzenlenebilir. Önümüzdeki aylarda büyükelçi ataması olabilir" dedi. Böylece Mısır ve Türkiye arasında ilişkilerin ileri bir safhaya taşınması söz konusu olacak.

"MISIR VE TÜRKİYE HALKININ BİRLİKTELİĞİ ÖNEMLİ"

Erdoğan Katar dönüşü gaztecilere, "Temennim odur ki, önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz. Çünkü olaya ben şöyle bakıyorum, Türkiye-Mısır arası, bir liderler buluşması değildir, Türk milleti ile Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir. Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın?" açıklamalarında bulunmuştu.

MISIR DA SÜRECE OLUMLU YAKLAŞMIŞTI

Mısır Cumhurbaşkanlığı iki liderin tokalaşmasına ilişkin, "Erdoğan ve Sisi'nin el sıkışması ikili ilişkileri geliştirmenin başlangıcı olacak" dedi. Bu açıklamalarının ardından Mısır'ın da sürece olumlu yaklaştığı görülmüştü.