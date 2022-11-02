Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Dedeağaç tepkisi: Rusya'ya karşı kuruldu diyorlar, inandırıcı değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu burada ABD'nin Yunanistan'da, Türkiye'ye 45 km uzaklıktaki Dedeağaç'a yaptığı yığınağın sorulmasına üzerine "Rusya'ya karşı kuruldu diyorlar, inandırıcı değil" ifadelerini kullandı.

ABD, hemen hemen her gün Türkiye'nin dibinde bulunan Dedeağaç'a askeri yığınağına devam ediyor. Mevlüt Çavuşoğlu da ABD'nin Yunanistan'da kurduğu üslere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"ABD'NİN TERAZİSİ BOZULDU"

Yunanistan ile diyalog yolunun açık olduğunuı dile getiren, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan ile görüşmeyelim demedik ama görüşme anlamlı olmalı. Rusya'ya karşı kuruldu diyorlar, inandırıcı değil. ABD'nin terazisi bozuldu, kendilerine de uyarılarda bulunduk" açıklamasında bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu

"ARKANIZDA KİM VAR?"

Çavuşoğlu ayrıca Yunanistan'ın olası saldırılarına ilişkin, " Yunanistan'ın bize yönelik bir saldırıya hazırlanması demek Yunanistan'ın beynini peynir ekmekle yemesi gibi bir şey. Yunanistan'a diyoruz. Arkanızda kim var ona bakmayın. Karşınıza kimi alıyorsunuz ona bakın" diyerek Atina yönetimine gözdağı verdi.

KASIM AYINDA HELİKOPTERLERİ KONUŞLANDIRACAKLAR

Tüm bunlarla birlikte Yunan medyasının dün duyurduğu habere göre, ABD'nin Teksas eyaleti Fort Hood bölgesindeki saldırı helikopterleri ağırlıklı olan 1. Ordu Havacılık Tugayı'nın Kasım ayı içerisinde Dedeağaç Limanı'na konuşlandıracağı açıklandı.

DEDEAĞAÇ LİMANI'NDA 600 ABD ASKERİ

Öte yandan ABD 1. Piyade Tümeni ve Yunanistan 1. Ordu Havacılık Tugayı üst düzey komutanları, Yunan Ordusu ve ABD Bölge Destek Grubu temsilcileriyle geçtiğimiz günlerde Stefanovikio'da bir araya geldi. Yunanistan'daki ABD Bölgesi destek ekibinin başkanı Brandon Marsh, "MDCA", özellikle Stefanovikio ve Dedeağaç'tan ABD ve Yunanistan'ın saldırı helikopterlerini karşılıklı kullanım için iki önemli konum olduğunu ileri sürdükleri belirtildi. Sözcü'de yer alan habere göre aynı anlaşma gereğince Amerika Birleşik Devletleri'nin Dedeağaç Limanı'nda sürekli olarak 600 kişilik askeri personelini konuşlandıracağı belirtildi.