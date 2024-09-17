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Meta'dan Rusya destekli medyaya yasak

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Sosyal medya devi Meta, RT ve diğer Rus devlet medya ağlarını platformlarından yasakladığını duyurdu. Bu adım, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekâtının ardından geldi ve global çapta birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.

Meta (META.O), Pazartesi günü yaptığı açıklamada, RT, Rossiya Segodnya ve diğer Rus devlet medya ağlarını platformlarından yasakladığını duyurdu. Şirket, bu adımın, söz konusu medya organlarının çevrimiçi gizli etki operasyonları yürütmek ve aldatıcı taktikler kullanmakla suçlanmasının ardından atıldığını belirtti.

META'NIN ALDIĞI EN BÜYÜK ÖNLEM

Bu yasağın, Meta'nın Rus devlet medyasına karşı aldığı en sert önlem olduğu ifade ediliyor. Daha önce, Meta sadece bu medya organlarının reklamlarını engellemek ve erişimlerini sınırlamak gibi daha sınırlı adımlar atmıştı. Ancak bu yeni önlem, RT ve Rossiya Segodnya'nın yanı sıra diğer ilgili kuruluşları da kapsıyor ve küresel olarak uygulanacak. Meta'nın bu hamlesi, Facebook, Instagram, WhatsApp ve Threads gibi platformlarda geçerli olacak. Yasağın önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Rus büyükelçiliği ve Beyaz Saray henüz konu hakkında yorum yapmadı.

AÇIKLAMA İKİ OLAY SONUNDA GELDİ

Meta'nın açıklaması, ABD'de iki RT çalışanına yönelik kara para aklama suçlamaları ve 2024 seçimlerini etkilemek için bir Amerikan şirketiyle işbirliği yapma planlarının açıklanmasının ardından geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkelerin Rus devlet yayıncısı RT'nin faaliyetlerini istihbarat operasyonlarını gizleme çabalarına karşı daha fazla önlem alması gerektiğini belirtmişti. RT ise ABD'nin bu eylemlerini, yayıncının gazetecilik faaliyetlerini engellemeye yönelik bir girişim olarak değerlendirdi.

Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Dünya

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Yorumlar (1)

Eğitilemez Toplum:

o kadar adaletlisiniz madem aynı şeyi israilin sayfalarına da yapsaydın ya

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