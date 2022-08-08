Gökçek, gazeteciyi döven şahsın koruması olmadığını belirten Enginyurt'a sert sözler: Kıvırma, erkek ol

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt katıldığı bir canlı yayında koruması olduğu öne sürülen bir kişi ile birlikte gazeteci Latif Şimşek'i darp etti. Enginyurt, gündem olan olay sonrası şahsın koruması olmadığını açıklarken, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Melih Gökçek de tartışmalara dahil oldu. Enginyurt'u hedef alan Gökçek, "Rüzgar gülü tırstın değil mi? Kıvırma erkek ol... Adamı yakma. Erkekçe emri verdiğini söyle." ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt dün akşam katıldığı televizyon programında gazeteci Latif Şimşek ile tartıştı. Gazeteci Şimşek'in Selahattin Demirtaş ve Kavala'nın yargılanmaları hakkında "Herkes verilen karara saygı duyacak. Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez" sözlerinin ardından Cemal Enginyurt'un "Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri" diye cevap vermesiyle birlikte stüdyoda gergin anlar yaşandı.

KORUMA OLDUĞU İDDİA EDİLEN ŞAHIS FİZİKSEL SALDIRIDA BULUNDU

Şimşek'in de "Sen bırak bu işleri" şeklinde tepki göstermesinin ardından iki isim canlı yayında burun buruna geldi. Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen kişi Latif Şimşek'e fiziki saldırıda bulundu.

LATİF ŞİMŞEK OLAY SONRASI ŞİKAYETTE BULUNDU

Latif Şimşek, Milletvekili Cemal Enginyurt ve korumasından şikayetçi oldu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Şikayet sonrası aynı gün gözaltına alınan koruma olduğu iddia edilen kişi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

"KIVIRMA ERKEK OL"

Öte yandan yaşanan kavga ile ilgili eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de açıklamalarda bulundu. Gökçek, Enginyurt'un "Cemal Enginyurt'un koruması Latif Şimşek'i darp etti diyen iftiracılar. Benim hayatım boyunca korumam olmadı. Beni koruyan halkımdır. Kavgaya karışan kişi danışmanımı ziyarete gelen İstanbul'da yaşayan bir arkadaştır. Yalan ve iftira mesleğiniz oldu. Bu nasıl bir kin?" sözlerini alıntı yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Rüzgar gülü tırstın değil mi? Kıvırma erkek ol... Adamı yakma. Erkekçe Emri verdiğini söyle. Eğer Gültekin Uysal sana bir ceza vermezse o da altında kalır. Seni partiden atarsa büyür" değerlendirmesinde bulundu.