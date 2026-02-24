Meksika'da şiddet dalgasını önlemek için 9 bin 500 asker görevlendirildi

Meksika, ülkenin en güçlü suç örgütlerinden biri olarak gösterilen Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri Nemesio Oseguera Cervantes'in, bilinen lakabıyla "El Mencho"nun, düzenlenen operasyon sonrası hayatını kaybetmesinin ardından şiddet dalgasıyla sarsılıyor. Çatışmalar ve kundaklamalar nedeniyle özellikle batı eyaletlerinde sokaklar adeta savaş alanına döndü.

9 BİN 500 ASKER KONUŞLANDIRILDI

Meksika Savunma Bakanı Ricardo Trevilla Trejo, Jalisco eyaletine ek 2 bin 500 asker sevk edildiğini, pazar gününden bu yana konuşlandırılan toplam asker sayısının yaklaşık 9 bin 500'e ulaştığını açıkladı.

Federal yetkililer, şiddet dalgasının en az 20 eyalette hissedildiğini ve kontrol altına almak için binlerce asker ile güvenlik personelinin görevlendirildiğini duyurdu.

OPERASYON SONRASI ŞİDDET TIRMANDI

Olaylar, Meksika özel kuvvetlerinin Jalisco'da gerçekleştirdiği operasyonla başladı. Resmi açıklamalara göre, çıkan çatışmada ağır yaralanan Oseguera Cervantes, başkente sevk edilirken yaşamını yitirdi.

Bu gelişmenin ardından CJNG militanları misilleme eylemlerine girişti. Yol blokajları kuruldu, araçlar ateşe verildi ve kritik altyapılar hedef alındı. Bazı bölgelerde otoyollara çiviler ve sivri metal parçaları dökülerek trafik durduruldu; otobüs ve kamyonlar kaçırılıp yakıldı.

PUERTO VALLARTA'DA DUMANLAR YÜKSELDİ

Puerto Vallarta başta olmak üzere Jalisco'nun çeşitli noktalarında şiddet olayları yaşandı. Liman bölgesi dahil bazı alanlarda yangınlar çıktı, gökyüzünü duman kapladı.

Doğrulanmış görüntülerde askeri helikopterlerin turistik otel bölgeleri üzerinde alçak uçuş yaptığı ve uzaktan dumanların yükseldiği görüldü.

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN AĞIR KAYIP

Meksika Güvenlik Bakanı Omar García Harfuch, Jalisco'daki çatışmalarda en az 25 Ulusal Muhafız üyesinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olaylarda cezaevi ve yerel adalet personelinden de kayıplar olduğu, ayrıca çok sayıda kartel üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

CUMHURBAŞKANINDAN "KOORDİNASYON" MESAJI

Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, askeri operasyonu savunarak hükümetin önceliğinin ülke genelinde barış ve güvenliği sağlamak olduğunu belirtti. "Sakinlik var, hükümet var, silahlı kuvvetler var ve büyük bir koordinasyon söz konusu" ifadelerini kullandı.

KRİTİK TESİSLERDE ÖNLEM

Takviye birliklerin bölgeye ulaşmasıyla birlikte otoyolların temizlenmesi, kritik tesislerin korunması ve yeni saldırıların önlenmesi için operasyonlar sürüyor. Yetkililer, özellikle turistik bölgelerde güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.