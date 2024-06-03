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Meksika'da Kadın Devlet Başkanı Seçimi

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Meksika'da seçmenler, ülkenin ilk kadın devlet başkanının iktidara geleceği oylama için sandık başında. Seçimin favorisi Clauida Sheinbaum ve başlıca rakibi Xóchitl Gálvez önde görünüyor. Seçim kampanyası şiddet olaylarıyla gölgelendi ve birçok aday hayatını kaybetti. Oy verme işlemi sırasında da saldırılar gerçekleşti. Kazanan aday Eylül'de iktidarı devralacak.

Meksika'da seçmenler, çok büyük olasılıkla ülkenin ilk kadın devlet başkanının iktidara geleceği oylama için sandık başında.

Hem seçimin favorisi Clauida Sheinbaum hem de başlıca rakibi Xóchitl Gálvez kamuoyu yoklamalarına göre seçimdeki tek erkek aday Jorge Alvarez Maynez'in önünde görünüyor.

Seçmenler ayrıca, Kongre'nin yeni üyelerini, sekiz eyalette valileri ve başkent Mexico City yönetiminin liderini seçcek.

Seçim kampanyası, şiddet olaylarıyla gölgelendi ve resmi verilere göre ülke genelindeki 20 yerel aday hayatını kaybetti. Ancak bu sayının 37 olduğun söyleyen özel araştırmalar da var.

Yetkililer oy verme işlemi sırasında da Puebla eyaletinde sandıklara yapılan iki saldırıda iki kişinin öldüğünü belirtti.

61 yaşındaki Sheinbaum 2018-2023 arası başkent Mexico City'nin belediye başkanlığını yaptı ve görevi bırakan devlet başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un desteğine sahip.

2018'de iktidara gelen Lopez Obrador, anayasa cumhurbaşkanlığını altı yıllık tek bir dönemle sınırlandırdığı için yarışa katılamıyor.

Son anketlere göre % 60 onay oranına sahip olan Lopez Obrador, bunun yerine kendi partisi Morena'nın adayı Sheinbeum'a destek veriyor.

Lopez Obrador, iktidara gelmeden önce verdiği birçok vaadi yerine getirememesine karşın, yoksulluğu azaltma ve yaşlı Meksikalılara yardım etme çabaları karşılık buldu.

Devlet başkanının desteğini arkasına alan Sheinbaum, bu sayede oy tabanını genişletti, ancak aynı zamanda göreve gelirse ne kadar bağımsız olabileceğ konusunda soru işaretleri de yarattı.

Seçimlerde Sheinbaum'un karşısındaki en şanslı aday ise senatör ve iş insanı Xóchitl Gálvez.

61 yaşındaki Galvez, Morena Partisi'nin iktidarına son vermek isteyen geniş bir koalisyon tarafından aday gösterildi.

Galvez ve Meksika'nın Gücü ve Kalbi Koalisyonu, özellikle ülkede artan ve seçime doğru iyice yoğunlaşan şiddet olaylarını eleştirdi.

Seçimlerde oy verme işlemi Türkiye saatiyle 02:00'de bitecek ve kazanan aday Eylül'de iktidarı devralacak.

BBC

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