Mecliste yemini kabul edilmedi senatör, parlamentoda yemin ederken Kraliçe'ye sömürgeci dedi - Haberler

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Mecliste yemini kabul edilmedi senatör, parlamentoda yemin ederken Kraliçe'ye sömürgeci dedi

Yerli senatör Lidia Thorpe, kraliçeye sömürgeci dedikten sonra senato başkanının araya girmesi ve diğer üyelerin eleştirilerini dile getirmesinin ardından bağlılık yeminini yeniden yapmak zorunda kaldı.

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Sosyal medyada paylaşılan videoda söz konusu yerli senatör Lidia Thorpe'a Kraliçe'yi başlangıçta bir sömürgeci, olarak tanımladıktan sonra Avustralyalı parlamenterler tarafından bağlılık yeminini tekrarlanması söylendi.

Öte yandan videoda Thorpe, parlamentodaki meslektaşları tarafından azarlandığı ve içlerinden birinin "Bunu düzgün yapmazsanız, senatör değilsiz" diye bağırması görülüyor.

Thorpe, diğer senatörlerin yemin ettiği zaman mecliste olmadığı belirtildi. Ardından görüntüde sağ yumruğunu havaya kaldırarak yemin ettiği görülüyor.

Thorpe'un yemini şu şekilde: "Egemenim Lidia Thorpe, sadık olacağıma ve sömürgeci majesteleri ikinci Elizabeth'e gerçek bir bağlılık göstereceğime ciddiyetle ve içtenlikle yemin ederim" dedi.

Parlamentodan Thorpe'un ettiği yemin kabul edilmeyerek "Kartta yazılı olduğu gibi yemini tekrardan okumanız gerekiyor" dedi.

Haberler.com / Miray Kaya - Dünya

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