Mecliste yemini kabul edilmedi senatör, parlamentoda yemin ederken Kraliçe'ye sömürgeci dedi

Sosyal medyada paylaşılan videoda söz konusu yerli senatör Lidia Thorpe'a Kraliçe'yi başlangıçta bir sömürgeci, olarak tanımladıktan sonra Avustralyalı parlamenterler tarafından bağlılık yeminini tekrarlanması söylendi.

"BUNU DÜZGÜN YAPMAZSANIZ, SENATÖR DEĞİLSİZ"

Öte yandan videoda Thorpe, parlamentodaki meslektaşları tarafından azarlandığı ve içlerinden birinin "Bunu düzgün yapmazsanız, senatör değilsiz" diye bağırması görülüyor.

SAĞ YUMRUĞUNU HAVAYA KALDIRDI

Thorpe, diğer senatörlerin yemin ettiği zaman mecliste olmadığı belirtildi. Ardından görüntüde sağ yumruğunu havaya kaldırarak yemin ettiği görülüyor.

SÖMÜRGECİ MAJESTELERİ DEDİ

Thorpe'un yemini şu şekilde: "Egemenim Lidia Thorpe, sadık olacağıma ve sömürgeci majesteleri ikinci Elizabeth'e gerçek bir bağlılık göstereceğime ciddiyetle ve içtenlikle yemin ederim" dedi.

YEMİNİN TEKRAR OKUNMASI GEREKİYOR

Parlamentodan Thorpe'un ettiği yemin kabul edilmeyerek "Kartta yazılı olduğu gibi yemini tekrardan okumanız gerekiyor" dedi.