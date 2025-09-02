MEB'den Suriye'nin eğitim sistemine kapsamlı destek

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki heyet, ülkenin yeniden inşa ve ihya sürecinde destek çalışmaları kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'a bugün bir ziyaret gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i, Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko havaalanında karşıladı ve ardından resmi bir görüşme gerçekleştirdiler. Tekin, burada yaptığı konuşmada Suriye'de insan haklarının teminat altına alınması, barışın ve siyasi istikrarın sağlanmasından dolayı memnuniyet duyacaklarını dile getirerek, "Buradaki iç savaştan kaçan Suriyeli kardeşlerimize Türkiye'de ensar mantığıyla ev sahipliği yapmak konusunda halkımız seferber oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuda çok hassas bir tavır sergiledi. Elimizden geldiğince misafirlerimize, Müslüman kardeşlerine yakışır bir şekilde ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Burada bağımsızlığın temin edildiği devrimden en az Suriye'deki kardeşlerimiz kadar Türkiye'deki kardeşleriniz de mutlu oldular" ifadelerini kullandı.

Suriye hükümetinin bağımsızlık savaşındaki başarısına değinen Bakan Tekin, bundan sonraki süreçte Suriye'nin bağımsızlığı, ekonomik ve siyasi olarak güçlü bir devlet olarak varlığına devam etmesi ile insan haklarının güvence altına alındığı bir ortamın kurulması noktasında Türkiye'nin desteğinin süreceğini söyledi.

Bakan Tekin, "Biz Türkiye olarak komşumuzun güçlü olmasından güçleneceğimize inanıyoruz. Bölgede güçlü bir ülke olarak varlığınız konusunda üstümüze ne düşerse yapacağız. Uzun yıllar bir arada yaşamış toplulukları temsil ediyoruz ve 2011'den sonra yaşanan süreçte bu aramızdaki bağlar daha da güçlendi. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu güçlenen ilişkileri daha sağlam bir zemine oturtmak, Suriye'nin güçlenmesi için üstümüze düşenleri yapmak konusunda kendimizi ifade etmek için buradayız" diye konuştu.

Bakan Yusuf Tekin, konuşmasına şöyle devam etti:

"İnşallah Suriye ve Türkiye kardeşliği, birlikteliği bölgede emperyal iddiaları olan ülkelere de bir ders olur. Bunun olması için de en büyük görev, eğitim bakanlıklarına düşüyor. Hem bugünkü modern eğitim teknolojilerinin iki ülkenin çocukları tarafından kullanılmasına ilişkin ortak çalışmalar yapmamız lazım hem de bu kardeşlik hukukunun gelecek kuşaklara sirayet etmesi için üstümüze düşeni yapmamız lazım. Bugünkü ziyaretimiz, inşallah, bu bahsettiğimiz iki boyutuyla Suriye Türkiye ilişkilerine katkı verecektir. Davetleri için Sayın Bakanımız Muhammed Abdurrahman Turko'ya ve ekibine teşekkür ediyorum."

Suriye Eğitim Bakanı Turko ise Türk halkına mültecileri kabul ettikleri için teşekkür ederek, "Özellikle Türkiye'de bulundukları süreçlerde eğitim görmeleri çok kıymetliydi, bunu çok değerli görüyoruz. Suriye halkı on dört yıl savaştan sonra çok büyük şeylere maruz kaldı. Özellikle eğitim kurumları Suriye'deki durumun daha iyiye taşınması için çabalar gösteriyor. Suriye'de hükümetin, eğitimin çok önemli olduğu ve Suriye'nin anahtarı olduğu konusunda özel bir bakışı var. Gelecekte, inşallah, Suriye hem tarihi hem bölgesel olarak kendi lehine dönecektir" dedi.

Program kapsamında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Mervan Halebi ile de bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Bakanlık heyetinde Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya ve Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ünal Eryılmaz yer aldı.

Ayrıca heyette bulunan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Vekili Salih Kaygusuz, İnşaat Emlak Genel Müdürü Özcan Duman ile Bilgi İşlem Genel Müdürü Ersin Karaman da Suriye'deki mevkidaşlarıyla bir araya gelerek ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

HEYETTEN TÜRK HAVA ŞEHİTLİĞİ VE EMEVİ CAMİSİ'NE ZİYARET

Suriye temasları kapsamında kültürel ziyaretler de gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki heyet, Başkent Şam'daki Emevi Camisi ile İlk Türk Hava Şehitleri Kabrini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında caminin anı defterine bir yazı kaleme alan Bakan Tekin, Türkiye ile Suriye arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Suriye ziyaretimiz kapsamında atalarımızın yadigarı Emevi Camisi'ni ziyaret ettik. Şehitlerimiz için, atalarımız için dua ettik. Mekanları cennet olsun. Dost ve kardeş ülke Suriye'nin bölgede bağımsız, güçlü ve müreffeh bir ülke olarak varlığını önemsiyoruz. Bu anlamda ilişkilerimizi geliştirecek adımlar atmak üzere buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kardeşliğimiz mümkün olan en derin ilişkilere kavuşacak. Dostluğumuzun gelişmesi, pekişmesi dileğiyle emeği geçen herkese şükranlarımla..."