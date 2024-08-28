Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Limoncuoğlu: Müslüman ülkelerin bir kısmı İsrail'in yanında

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alihan Limoncuoğlu Haberler.com Youtube Stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. İsrail'in Filistin işgali hakkındaki soruları yanıtlayan Limoncuoğlu, Orta Doğu'daki gergin atmosferi yorumladı.

"MÜSLÜMAN ÜLKELERİN BİR KISMI İSRAİL'İN YANINDA"

Sunucu Melis Yaşar'ın "Orta Doğu'da yakın zamanda geniş çaplı bir savaş olur mu?" sorusunu yanıtlayan akademisyen Alihan Limoncuoğlu, "Açıkçası buna pek bir inancım yok. Bugün Türkiye hariç Orta Doğu'daki devletlerin hiçbiri, Müslüman çoğunluklu ülkelerin hiçbirinde, devlet başkanları düzeyinde kimseden ses duyamıyoruz. Bu da hiçbirinin böyle bir şey yapmaya cesaret edemeyeceğini gösteriyor bize. Sözlü belki birkaç bir şey olur ama bakıldığında bugün Müslüman ülkelerin bir kısmı İsrail'in yanında. Ürdün başta olmak üzere bazı Arap ülkeleri İsrail'e yardım etti." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK DEVLETLERİN HİÇBİRİ İSRAİL'İN KATLİAMLARINA SES ÇIKARMIYOR"

İsrail'in gerçekleştirdiği harekatlar sonucunda Filistin'de hayatını kaybeden kırk bin sivil hakkında konuşan Limoncuoğlu, "Umurunda değil İsrail'in. Zaten dini açıdan bunu kendilerine hak görüyorlar. Diğer taraftan bakınca da kimse bir şey demiyor katliam yapmalarına. Hatta bu iş bittikten sonra buna soykırım diyeceğiz, soykırım yapmalarına kimse bir şey demiyor. Büyük devletlerin hiçbiri, işte ne bileyim Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir karar geçiremiyorsunuz. Amerika veto ediyor, belki Fransa veto eder. Batılı devletler başta olmak üzere İsrail'e çok da bir ses çıkarıldığı yok. Hatta destekliyorlar bile." dedi.