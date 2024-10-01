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Mark Rutte, NATO Genel Sekreteri Oldu

Mark Rutte, NATO Genel Sekreteri Oldu
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Eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Jens Stoltenberg'den NATO Genel Sekreterliği görevini devraldı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Stoltenberg'e teşekkür ederek görev süresi sona ermeden önce iyi dileklerde bulundu.

Şara Zehra ÖZBEY, –ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin NATO Genel Sekreterliği görevini bugün devredecek olan Jens Stontenberg hakkında yayınladığı mesajında, "Liderliği ve dostluğu için kendisine teşekkür ediyor ve görev süresi sona ererken kendisine iyi şanslar diliyorum" dedi.

Eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte (57), NATO Genel Sekreterliği görevini bugün Jens Stoltenberg'den devraldı. Rutte, 32 NATO üyesi ülkenin büyükelçileri tarafından Haziran ayı sonunda resmi olarak atandıktan sonra yaptığı açıklamada, "İttifak, ortak güvenliğimizin mihenk taşıdır ve öyle kalacaktır" ifadesini kullandı. ABD Savunma Bakanı Austin Lloyd görevi sona seren Genel Sekreter Jens Stontenberg hakkında yayınladığı veda mesajında, "Bugün iyi dostum Jens Stoltenberg'in NATO'daki son günü. Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun başarısında ve İttifak'ın yakın tarihte küresel güvenliğe yönelik en zorlu tehditlerden birine verdiği yanıtta onun ortaklığı kilit rol oynamıştır. Liderliği ve dostluğu için kendisine teşekkür ediyor ve görev süresi sona ererken kendisine iyi şanslar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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