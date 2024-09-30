Marine Le Pen Avrupa Parlamentosu Fonlarıyla Suçlanıyor

(ANKARA) - Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi Genel Başkanı Marine Le Pen, Avrupa Parlamentosu fonlarını kötüye kullanmakla suçlanıyor. Le Pen'in yargılaması Paris'te sürerken; partinin 20'den fazla üst düzey ismi de aynı suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.

Ulusal Birlik Partisi'nden Genel Başkan Le Pen başta olmak üzere pek çok üst düzey isim, 2004-2016 döneminde partiyi finanse etmek için Avrupa Parlamentosu (AP) fonlarını kullanmakla ve parti işlerinde çalışan ve kendilerine ödeme yapan asistanları işe almakla suçlanıyor.

2004-2016 yılları arasında Fransa'da eski adıyla Ulusal Cephe (FN) Partisi'nde olan bazı AP milletvekillerinin AP'de sahte istihdam oluşturduğu iddiasıyla 2015'te haklarında soruşturma açılmıştı. Paris savcılığı da bunun üzerine, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen de dahil partinin bazı AP üyeleri hakkında AB'ye ait fonları kötüye kullandıkları ve suçu gizledikleri iddiasıyla dava açılmasını istemişti.

Davanın bugünkü duruşmasında Fransız savcıları, parlamento asistanı olarak işe alınan kişilerden birinin aslında Le Pen ve babası için koruma olarak çalıştığını iddia etti. Savcılar, dava kapsamında 3 milyon eurodan fazlasını RN'den talep ederken; RN, suçun kabulü anlamına gelmediğini belirttiği 1 milyon euroyu daha önceden ödediğini dile getirdi. Öte yandan, davanın kasım sonuna kadar süreceği belirtildi.

Paris'te başlayan yargılamada Le Pen, davaya "sukunetle" yaklaştığını belirterek kendisinin ve arkadaşlarının hiçbir siyasi kuralı ihlal etmediğini dile getirdi. Le Pen'in mahkemede görevi kötüye kullandığına ilişkin suçlamaları reddetmesi üzerine Parti Sözcüsü Laurent Jacobelli, "AB'den zimmetine para geçirecek bir sistem olmadığını kanıtlayacağız" dedi. Jacobelli, Fransız medyasına yaptığı açıklamada, "Avrupalı bir parlamenterin asistanı olmanın ve RN'nin çalışma hayatına dahil olmanın mümkün olduğunu kanıtlayacağız" dedi.

Yargılama sonucunda Le Pen'un suçlu bulunması durumunda para veya hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor. Böyle bir durumda 10 yıl içinde cumhurbaşkanlığına adaylığını koyamayacak olan Le Pen'in "Fransa'nın Cumhurbaşkanı olma" hedeflerinden vazgeçmek zorunda kalacağı dile getiriliyor.