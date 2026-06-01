Marilyn Monroe'nun Gizemli Ölümü: 100 Yıl Sonra Hâlâ Çözülemeyen Sorular

"Gerçek olan şeyler nadiren dolaşıma girer. Genellikle dolaşanlar yanlış olanlardır... Nereden başlayacağınızı bilmek zordur, eğer gerçeği başlangıç noktası olarak almazsanız."

Bu sözler, sinema yıldızı Marilyn Monroe tarafından 1962 yılında, ölümünden kısa süre önce Life dergisine verdiği bir röportajda söylendi.

Asıl adı Norma Jeane Mortenson olan Monroe, 1 Haziran 1926'da, yani bundan 100 yıl önce doğdu. 36 yaşında hayatını kaybettiğinde ardında çelişkilerle dolu bir yaşam bıraktı. Milyonlarca insan tarafından hayranlıkla izlenen Monroe, çocukluğuna ve kısmen de şöhretin yüküne bağladığı psikolojik ve duygusal sorunlarla mücadele ediyordu.

Ölümü Ağustos 1962'de resmî olarak "muhtemel intihar" şeklinde kayda geçti. Ancak bu durum, günümüze kadar süren söylentilerin ve komplo teorilerinin ortaya çıkmasına engel olmadı.

Onun hikâyesi bir Hollywood filmi için gerekli tüm unsurları içeriyor: Seks, siyaset, gizli ajanlar, mafyanın ve Amerikan başkanının ailesiyle birlikte olaylara karıştığı yönündeki iddialar...

Soruşturma

Los Angeles bölge savcısı 1982'de Monroe'nun davasını incelediğinde, İngiliz gazeteci Anthony Summers gizemi çözmek için California'ya gitti.

BBC News Mundo'ya yaptığı açıklamada Summers, "Çok geçmeden hikayenin düşündüğümden çok daha geniş ve karmaşık olduğunu fark ettim" dedi.

"Öğrenecek çok şey vardı."

Bir araba aldı, kapıları çalmaya ve arama yapmaya başladı. Bazı insanların kaçak olduğunu ve diğerlerinin konuşmayı reddettiğini gördü, ama ısrar etti.

Ortaya çıkan kitabı "Tanrıça: Marilyn Monroe'nun Gizli Yaşamları" 2022'de Netflix belgeseli "The Mystery of Marilyn Monroe: The Unhearted Tapes" için temel oluşturdu.

Summers, "Öldürüldüğüne ikna edecek hiçbir şey bulamadım, ancak ölüm koşullarının kasıtlı olarak örtbas edildiğine dair kanıt buldum" dedi.

"Ve kanıtların bunun aktrisin Kennedy kardeşlerle olan bağlantısından kaynaklandığını gösterdiğini söyleyebilirim."

Marilyn ve Kennedy'ler

Marilyn Monroe'nun ölümünü çevreleyen gizemin merkezinde, dönemin ABD Başkanı John Kennedy ve Adalet Bakanı olan kardeşi Robert "Bobby" Kennedy ile yaşadığı iddia edilen ilişkiler bulunuyor.

Summers'ın kaynakları, Monroe ile Kennedy kardeşlerin sık sık politikacıların eniştesi ve Monroe'nun arkadaşı olan Peter Lawford'un Malibu sahilindeki malikanesinde bir araya geldiklerini anlattı.

Görüşme yaptığı diğer kişiler ise Monroe'nun önce John, ardından Bobby Kennedy ile romantik ilişkiler yaşadığı iddiasında bulundu. Kennedy ailesi ise bunu hiçbir zaman kabul etmedi.

Summers'ın kayıtlarında özel dedektifler ve eski FBI ajanları, Monroe ile Kennedy kardeşlerin takip edildiğini söyledi.

Soruşturmada görev alan kişiler, hem Monroe'nun hem de Lawford'un evlerine dinleme cihazları yerleştirildiğini anlattı. Bunun, Adalet Bakanı üzerinde baskı kurabilecek potansiyel skandallara dair materyal elde etmek isteyen kolluk kuvvetleri ve mafya grupları tarafından yapıldığı öne sürüldü.

Summers ayrıca FBI dosyalarının Monroe'nun sol görüşlü düşünceleri nedeniyle takip edildiğini ve Kennedy kardeşlerle yaptığı görüşmelerin güvenlik açısından endişe kaynağı olarak görüldüğünü ortaya koyduğunu belirtiyor.

Summers'a göre bu durum, Kennedy kardeşlerin Monroe ile tüm ilişkilerini kesmesine yol açtı.

Dinleme ve gözetleme uzmanı Reed Wilson, Summers'a verdiği bilgide, Monroe'nun ölüm günü Peter Lawford'a yalnız bırakılmak istediğini söylediğini, bu sözlerin bir telefon dinleme kaydında yer aldığını anlattı.

Monroe'nun şu sözleri söylediği iddia ediliyor:

"Kullanılmış hissediyorum. Kendimi bir et parçası gibi hissediyorum. Elden ele dolaştırılmış gibi hissediyorum."

Wilson'a göre;

"Bu kalbinin kırılmasından kaynaklanmıyordu.

"Daha çok, kendisinden faydalanıldığını ve kendisine yalan söylendiğini düşündüğü için böyle hissediyordu."

Onu öldürmek için bir komplo mu vardı?

Monroe'nun Kennedy'ler için rahatsız edici hatta tehlikeli bir figüre dönüştüğü düşüncesi, cinayet teorilerini besledi.

Ancak Anthony Summers bunun doğru olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını söylüyor.

"Birinin öldürüldüğünü iddia etmek için kanıt gerekir ve böyle bir kanıt yok."

Bununla birlikte şunu da ekliyor:

"Öldüğü geceye ilişkin kanıtlar, bir hikâye oluşturulduğunu ve gerçekte olanların anlatılmadığını gösteriyor."

Resmi açıklamaya göre, hizmetçi Eunice Murray 5 Ağustos Pazar günü saat 03.00'te Monroe'nun odasında ışığın açık olduğunu gördü ve psikiyatrist Ralph Greenson'u aradı.

Greenson geldiğinde pencereden içeri baktı ve Monroe'yu yatakta hareketsiz yatarken gördü. Ardından pencereyi kırdı ve Murray ile birlikte polisi aradı.

Ancak Summers'ın topladığı tanıklıklar farklı bir tablo çiziyordu.

Monroe'nun basın danışmanının eşi Nathalie Jacobs, eşinin aktrisin yaşadığı bir acil durum hakkında 4 Ağustos Cumartesi günü saat 22.00 ya da 23.00 civarında haberdar edildiğini anlattı.

Adli tabip Thomas Noguchi ise ölüm saatini yaklaşık olarak saat 23.00 ya da gece yarısı olarak belirledi. Bu da Monroe'nun 5 Ağustos'ta değil, 4 Ağustos'ta ölmüş olabileceğini gösteriyordu.

Peki bu çelişki neden vardı?

Summers "Bulabildiğim yapboz parçalarının hangileri olduğunu ve bunların birbirine uyup uymadığını anlamam uzun zaman aldı" diyor.

Monroe'nun evine gönderilen ambulansla ilgili topladığı bilgiler, olayların zaman çizelgesini daha gerçekçi biçimde oluşturmasına yardımcı oldu.

"Yaşananlar konusunda bir aldatmaca olduğuna inanıyorum, ancak öldürüldüğüne inanmıyorum. Otopside fiziksel yaralanma ya da enjeksiyon izine rastlanmadı."

"Uyku hapları bulundu... Bunun yanlışlıkla aşırı doz sonucu gerçekleşmiş olması ya da daha önce de girişimlerde bulunduğu gibi kendi yaşamına son vermiş olması tamamen mümkündü.

"Bana göre korkunç bir kaza olma ihtimali daha yüksek. Eğer intihar etmeyi planlamış olsaydı, birine söylemesini ya da bir not bırakmasını beklerdim. Buna dair hiçbir işaret yok."

Bulmacanın yeni parçaları

Summers, kitabının sonraki baskılarında eksik parçaları tamamlayacak yeni bilgiler de ekledi.

Bunlardan biri, Monroe'nun kuaförü ve yakın dostu Sydney Guilaroff'un tanıklığıydı.

Guilaroff daha sonra yayımlanan otobiyografisinde, Monroe'nun öldüğü gece saat 21.30'da kendisini aradığını yazdı.

Monroe'nun sesi uykulu ve üzgündü. Etrafının tehlikelerle çevrildiğini, güçlü erkekler tarafından ihanete uğradığını düşündüğünü söylüyordu. Ayrıca Robert Kennedy'nin o gün kendisini ziyaret ettiğini ve aralarında tartışma yaşandığını iddia etmişti.

Monroe'nun hizmetçisi de Summers'a, Kennedy'nin o öğleden sonra eve geldiğini ve hararetli bir tartışma yaşandığını anlattı.

Summers, Kennedy'nin şehirden ayrılmak zorunda olduğunu ve Monroe'nun ölümünün duyurulmasındaki gecikmenin, haber ortaya çıkmadan önce onun şehirden ayrılmasını sağlamak amacıyla yaşanmış olabileceğini düşünüyor.

Robert Kennedy ise o gün Los Angeles'ta bulunduğunu hiçbir zaman kabul etmedi.

Bitmeyen ilgi

Marilyn Monroe'nun yaşamı, göz kamaştırıcı başarılarla derin acıların iç içe geçtiği bir hikâyeydi. Doğumunun üzerinden 100 yıl geçmiş olmasına rağmen hâlâ dünya çapında büyük ilgi görüyor.

Summers, onun görüntüsünün "Connecticut'tan Kongo'ya kadar her yerde" olduğunu söylüyor.

"Kupalarda, çantalarda, aklınıza gelebilecek her şeyin üzerinde."

Summers, genç kuşakların onu gerçek bir insan olarak görmesini umuyor.

"Bir ikon olmaktan çok daha fazlasıydı.

"Marilyn Monroe parlak bir kadındı ve çok iyi bir oyuncuydu. Çok okuyan, siyasi konularla ilgilenen, zeki bir insandı. Neredeyse dayanılmaz bir baskıya maruz kaldı.

"Sonunda onu öldüren şeyin bu baskı olduğunu söyleyebilirsiniz."

Life dergisi için kendisiyle röportaj yapan gazeteci Richard Meryman'a söylediği son sözler ise ciddiye alınma arzusunu yansıtıyordu:

"Lütfen beni bir şakaya dönüştürmeyin...

"Şaka yapmaktan rahatsız olmam ama insanların bana bir şaka gibi bakmasını istemiyorum.

"Bir sanatçı olmak istiyorum. Dürüstlüğünü koruyan bir oyuncu olmak istiyorum."

Bu makale ilk olarak 2022 yılında, Marilyn Monroe'nun ölümünün 60. yılı nedeniyle yayımlanmış ve doğumunun 100. yılı dolayısıyla güncellenmiştir.

Orijinali İspanyolca olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .