ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye'ye geliyor

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı 14-16 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'de gerçekleştirilecek.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBİO, TÜRKİYE'YE GELİYOR

Antalya'nın ev sahipliği yapacağı toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katılacağı duyuruldu. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Marco Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılmak üzere 14-16 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye gidecek" ifadelerine yer verildi.

"MÜTTEFİKLERİMİZİN NATO'YA KATKIDA BULUNMALARINI SAĞLAMAYA YÖNELİK GÜNDEMİ İLERLETECEK"

Rubio'nun, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı bitirmek üzere istişarelerde bulunacağı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Haziran ayında Lahey'de yapılacak NATO Zirvesi'ne doğru ilerlerken Bakan Rubio, Başkan Trump adına müttefiklerimizin NATO'nun daha güçlü ve daha etkin hale getirilmesine adil bir şekilde katkıda bulunmalarını sağlamaya yönelik gündemini ilerletecektir" denildi.

NATO TOPLANTISI ANTALYA'DA YAPILACAK

NATO zirveleri öncesinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantıları, müttefik bakanlar arasında ilave görüş alışverişine imkan sağlıyor. Bu çerçevede, 24-25 Haziran tarihlerinde Lahey'de düzenlenecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"nin hazırlıkları, Antalya'da gerçekleştirilecek bu toplantıda müttefik dışişleri bakanları tarafından ele alınacak. Toplantı kapsamında müttefik dışişleri bakanları, NATO Genel Sekreteri ve diğer üst düzey NATO yetkililerinin 14 Mayıs akşamı Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek bir sosyal etkinlikte bir araya gelmeleri öngörülüyor.