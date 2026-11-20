Malezya hükümeti, 10 bin Arakanlı Müslüman göçmeni Türkiye'ye yerleştirme planını duyurdu. Açıklamayı Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi yaptı.Kasım ayı başında Türkiye'ye giden Hamidi, bu ziyarete de atıf yaparak, Malezya hükümetinin, 10 bin Arakanlı Müslüman göçmenin, "bir yetenek geliştirme programıyla" Türkiye'ye yerleştirilmesi önerisini kabul ettiğini söyledi.Başbakan Yardımcısı, "Bu öneriyi, hükümetin Malezya'daki Arakanlı Müslüman mültecilerin durumunu daha koordineli, etkili ve insani bir şekilde ele alma çabalarının bir parçası olarak sundum" ifadelerini kullandı. Türkiye'de resmi makamlardan konuya ilişkin bir açıklama yapılmış değil.Malezya hükümetine göre, Arakanlı göçmenler, Türkiye'de üç ila altı ay sürecek bir Teknik ve Mesleki Eğitim ve Öğretim programına tabi tutulacaklar.Ahmad Zahid Hamidi, eğitimin Türkiye'deki çeşitli sektörlerde işverenlerin talep ettiği pratik becerilere odaklanacağını da belirtti.Hamidi, "Elde edecekleri yetenekler sayesinde katılımcılar, Türkiye'nin kural ve düzenlemelerine uygun olarak, iş bulma ve ülke ekonomisine katkıda bulunma konusunda daha donanımlı hale gelecekler" dedi.Bu program kapsamına alınacak göçmenlerin, gönüllülük esasına göre mi seçileceği netleşmedi.Ahmad Zahid ise ilgili girişimin, "Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ilkeleriyle uyumlu" olduğunu kaydetti.Bir gün önce soykırım kararı çıkmıştıBirleşmiş Milletler verilerine göre, Malezya'da bulunan 190 bin mülteci ve sığınmacının üçte ikisini, Myanmar'dan kaçan Arakanlı Müslümanlar oluşturuyor.Malezya, Eylül sonlarında yaklaşık 1500 Myanmar vatandaşını, yetkililerin "gönüllü bir program" olarak tanımladığı bir süreçle ülkelerine geri göndermişti.İnsan hakları örgütleri ise göçmenlerin, iç çatışmaların devam ettiği Myanmar'a geri gönderilmesinin, onları tehlikeye atabileceğini savunuyor.2017'de Myanmar ordusunun yürüttüğü operasyonlarda binlerce Arakanlı Müslüman öldürülmüş, 700 binden fazla kişi de nüfusunun çoğu Budist olan Myanmar'dan kaçarak komşu ülke Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştı.Uluslararası Adalet Divanı, 19 Kasım'da Myanmar'ın Arakanlı Müslüman azınlığa karşı soykırım yaptığına hükmetti. Ankara bu hüküm sonrası, "bu yargı kararını memnuniyetle karşılıyoruz" açıklaması yaptı.Türkiye'nin davaya başından itibaren destek beyan ettiği vurgulanan açıklamada, "Söz konusu tarihi karar, Rohingya Müslümanlarının maruz kaldıkları sistematik zulmün tescili, adaletin temini ve hesap verebilirliğin tesisi bakımından bir dönüm noktası teşkil etmektedir" denildi. AKP İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel de 20 Kasım'daki açıklamasında şunları dile getirdi: "Terörle mücadele gerekçesinin soykırım sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı ve devletlerin ciddi soykırım riski karşısında önleyici tedbirler almakla yükümlü olduğu ortaya konulmuştur."