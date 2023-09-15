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Malatya'da ağır hasarlı 9 bina aynı anda dinamitle patlatılarak yıkıldı

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Malatya'da depremde ağır hasar alan 15 katlı 9 bina, kolonlarına yerleştirilen toplam 1 ton 660 kilo dinamitle aynı anda patlatıldı. Dünyada aynı anda sıralı en büyük patlamayla yıkımın gerçekleştiği belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya'daki 15 katlı 9 bina aynı anda patlatılarak yıkıldı.

Malatya'da Depremde Hasar Alan 15 Katlı 9 Bina Patlatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu, ağır hasarlı yapıların yıkımlarının sürdüğü Malatya'da Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde 15 katlı 9 bina için patlayıcı kullanılması kararlaştırıldı. Uzman ekibin incelemesinin ardından binaların taşıyıcı kolonlarına patlayıcı yerleştirildi.

Malatya'da Depremde Hasar Alan 15 Katlı 9 Bina Patlatıldı

Çevre güvenliği sağlandıktan sonra binalar, fünyenin ateşlenmesiyle saniyeler içinde yerle bir oldu. Binaların yıkımı için taşıyıcı kolonlara 30 bin adet parça halinde toplam 1 ton 660 kilo dinamitin kullanıldığı belirtildi. Böylece, dünyanın en büyük patlamasının gerçekleştiği belirtildi.

Malatya'da Depremde Hasar Alan 15 Katlı 9 Bina Patlatıldı

Patlamayla çevreyi kaplayan toz bulutu sisi andırdı. Patlama sesi ise kentin birçok noktasından duyuldu.

Malatya'da Depremde Hasar Alan 15 Katlı 9 Bina Patlatıldı

Malatya'da Depremde Hasar Alan 15 Katlı 9 Bina Patlatıldı

Malatya'da Depremde Hasar Alan 15 Katlı 9 Bina Patlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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