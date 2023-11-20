Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 10.36'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.AFAD tarafından yapılan açıklamada "Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde, saat 10.36'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

Saat 10.55'te AFAD tarafından yapılan ikinci açıklamada ise "Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde saat 10.36'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" bilgisi paylaşıldı.