Mahmud Ahmedinejad öldürüldü

Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
Güncelleme:
Dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den sonra eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın da İsrail ve ABD'nin İran'a yaptığı saldırılarda öldürüldüğü açıklandı.

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti. İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr, son dakika olarak geçtiği haberde "Ahmedinejad şehit oldu" ifadelerini kullandı.

8 YIL GÖREVDE KALMIŞTI

2005-2013 yılları arasında İran Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Ahmedinejad, daha önce 2003-2005 döneminde Tahran Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü. Aynı zamanda muhafazakâr siyasi grupların oluşturduğu İslamî İran İnşaatçılar İttifakı'nın ana siyasi lideri olarak biliniyordu.

BİR KEİSİMİN HEDEFİ HALİNE GELMİŞTİ

Görev süresi boyunca reformcu söylemleri ve bazı modernleşme adımları nedeniyle İslam Devrimi destekçileri tarafından eleştirilen Ahmedinejad, ülke siyasetinde tartışmalı ancak etkili bir figür olarak öne çıktı.

BAŞVURU YAPMAK İSTEDİ AMA...

2017 yılında üçüncü kez cumhurbaşkanlığına aday olmak isteyen Ahmedinejad'ın başvurusu, anayasal gerekçelerle engellendi. Siyasi kariyeri boyunca geniş bir tabana hitap eden Ahmedinejad, İran kamuoyunda popüler isimlerden biri olarak anılmaya devam etti.

