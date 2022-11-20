Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mahkeme sırasında duyduğu ses hakimi çileden çıkardı, apar topar salondan çıktı

Dünya Haberleri

Mahkeme sırasında duyduğu ses hakimi çileden çıkardı, apar topar salondan çıktı

İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde hakim olarak görev yapan Jeremy Richardson QC, uzaktan görüntülü mahkeme sırasında cinsel içerikli film açılması nedeniyle sinirlenerek salonu terk etti. Richardson bundan sonra mahkemelerinde video oynatılmasını yasakladı.

Yorkshire Sheffield Crown Mahkemesi'nde görevli kıdemli hakim Jeremy Richardson QC'nin başkanlığını yürüttüğü uzaktan görüntülümahkeme sırasında ilginç anlar yaşandı. Hakiminin tanıkları dinlediği sırada arkada cinsel içerikli görüntü oynaması nedeniyle ortaya birtakım sesler çıktı.

HAKİM DUYUNCA ÇOK SİNİRLENDİ

Kısa süre içerisinde neler olup bittiğini anlayan mahkeme hakimi Jeremy Richardson QC, yaşanan durum nedeniyle sinirlerine hakim olamayarak, yardımcılarına ve yanındaki yetkililere kızdı.

Mahkeme sırasında duyduğu ses hakimi çileden çıkardı, apar topar salondan çıktı

APAR TOPAR TERK ETTİ

Ortaya çıkan durumu asla kabul etmeyeceğini belirten hakim Jeremy Richardson QC, hızlı bir şekilde yerinden kalkarak salonu terk etti. Jeremy Richardson QC aldığı karar kapsamında bundan sonra davalarında video oynatılmasına izin vermeyecek.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Hakim Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title