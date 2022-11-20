Mahkeme sırasında duyduğu ses hakimi çileden çıkardı, apar topar salondan çıktı

İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde hakim olarak görev yapan Jeremy Richardson QC, uzaktan görüntülü mahkeme sırasında cinsel içerikli film açılması nedeniyle sinirlenerek salonu terk etti. Richardson bundan sonra mahkemelerinde video oynatılmasını yasakladı.