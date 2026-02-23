Haberler

Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para Haber Videosunu İzle
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukraynalı mafya lideri Igor Komarov'un oğlu, Endonezya'nın turistik adası Bali'de kaçırıldı. Kaçıranlar, sosyal medya üzerinden paylaştıkları bir video ile 10 milyon dolar fidye talep ettiler. Olay, uluslararası güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Ukraynalı mafya liderinin oğlu Igor Komarov, Endonezya'nın Bali Adası'nda kaçırıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Komarov, videoya alınarak 10 milyon dolar fidye talep edildi.

Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

PERİŞAN HALDE BABASINA SESLENDİ

Görüntülerde kaçırılan gencin ağzı gözü yara içerisinde babasına seslendiği ve yardım istediği görülüyor. Kaçıran kişiler, fidyenin kısa sürede ödenmemesi halinde daha ağır şiddet uygulanacağını duyurdu.

Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

"POLİS VE MAFYA KURTARAMAZ" MESAJI

Kaçıranlar, hiçbir polis gücünün ya da suç örgütünün Komarov'u kurtaramayacağını belirtti. Olayın, kendilerinden çalındığını söyledikleri bir paranın tahsiline dayandığını ifade ettiler.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor
Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı

Bu adamın kim olduğunu öğrenince hayret edeceksiniz
Diva Bülent Ersoy, iftar davetine katıldığı elbiseyle dikkat çekti

İftardaki tercihi yine olay oldu
Nilperi Şahinkaya'nın 37. yaş günü pastasını görenler şoke oldu

Böylesi görülmedi! Pastadaki iç çamaşırı detayı olay yarattı
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor
Öğretmenlere çifte müjde! Hem zam hem de atama var

Çifte müjde! Hem zam hem de atama var
Barış Murat Yağcı Survivor'a geri döndü; gözyaşlarına hakim olamadı

Kimse onu beklemiyordu, geri dönüşü bütün yarışmacıları şaşırttı