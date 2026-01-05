Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta meydana gelen patlamalar sonrası Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu. ABD'de yargılanacak Maduro ve eşi mahkemeye götürülürken görüntülendi.

"NARKO-TERÖRİZM, KOKAİN İTHALATI KOMPLOSU..."

ABD Adalet Bakanı Pamela Bondi'nin açıklamasına göre, Maduro'ya yönelik suçlamalar şöyle:

"Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi tarafından suçlanmıştır. Nicolas Maduro narko-terörizm komplosu, kokain ithalatı komplosu, makineli silahlar ve yıkıcı cihazlara (patlayıcı silahlara) sahip olma ile ABD'ye karşı makineli silahlar ve yıkıcı cihazlara sahip olma komplosu suçlamalarıyla karşı karşıyadır. Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde, Amerikan adaletinin tüm gücüyle yargılanacaklardır."

Bu suçlamalarla hakim karşısına çıkacak Maduro ve eşi, helikopterle mahkeme binasına getirildi.

ÜLKENİN GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI RODRİGUEZ OLDU

Öte yandan; Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), Maduro'nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevi üstlenmesine karar verdi. Trump bu karar sonrası yaptığı açıklamada, "Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin. Maduro'dan daha ağır bir bedel ödeyebilir" ifadelerini kullandı.

"YERİNE GEÇECEK İSİM HAFTALAR ÖNCE BELİRLENDİ"

The New York Times (NYT) gazetesine konuşan kaynaklar, ABD'li yetkililerin haftalar önce Maduro'nun yerini alacak "makul" bir isim üzerinde uzlaşarak Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez'de karar kıldığını belirtti. Bu kararda Rodriguez'in gelecekte Amerikan enerji yatırımlarını koruyabileceği görüşünün etkili olduğu ifade edildi.

Gazeteye konuşan üst düzey ABD'li yetkili, Rodriguez'in "kalıcı bir çözüm olduğunu iddia etmediklerini ancak onunla Maduro ile mümkün olmayan ölçüde profesyonel bir ilişki kurulabileceğini" düşündüklerini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.