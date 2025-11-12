Haberler

Macron ve Abbas Paris'te Görüştü: Gazze'deki Durum ve İnsani Yardım Konuları Ele Alındı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Elysee Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede Gazze'deki ateşkes planları ve Fransa'nın insani yardımları üzerinde duruldu. Abbas, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasının önemini vurguladı.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Paris'te Elysee Sarayı'nda görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'ya resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Paris'te ortak basın toplantısı düzenledi. Abbas'ın, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasının ardından ilk kez ziyarette bulunduğunu belirten Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında ilerlemeye devam edeceklerini söyledi.

'7 Ekim saldırılarını kınadığı ve terörizmi reddettiği için' Abbas'a teşekkür eden Macron, Gazze'deki ateşkes planına tüm tarafların tam olarak uyması gerektiğini bildirdi. Macron, Fransa'nın, Hamas'ın Gazze'de kurulacak yönetimde yer almasını istemediğini kaydederek, Fransa'nın yıl sonuna kadar insani yardım çalışmalarına 100 milyon avro katkı sağlayacağı taahhüdünde bulundu.

Mahmud Abbas ise Filistin Devleti'ni tanıdığı için Macron'a teşekkürlerini iletti. Fransa ile birlikte birçok ülkenin bu kararı almasını 'adalet ve barışa giden yolda tarihi bir dönüm noktası' olarak değerlendiren Abbas, Trump'ın Gazze konusunda gösterdiği çabaları da memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Abbas, "Ayrıca Mısır, Katar ve Türkiye'nin ateşkesin güçlendirilmesi, esirler ile tutukluların serbest bırakılması ve insani yardımların ülkeye girmesine izin verilmesi için yılmadan gösterdikleri çabaları da memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
