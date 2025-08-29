Macron, Lübnan'ın Güvenliği İçin İsrail'in Çekilmesini İstedi

(ANKARA) – Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakanı Nevaf Selam ile yaptığı görüşmede, ülkenin güvenliği ve egemenliğinin yalnızca Lübnan makamlarının kontrolünde olması gerektiğini, silahların Lübnan ordusunun tekelinde toplanması için İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesinin şart olduğunu söyledi.

Lübnan'da devlet dışı silahlı aktörlerin silahlarının ordu tarafından toplanmasına ilişkin süreç devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakanı Nevaf Selam ile bugün telefonda görüştüğünü belirtti. Macron, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin BM Güvenlik Konseyi'nde dün oy birliğiyle uzatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Fransa, UNIFIL'de aktif görev alıyor.

Macron Lübnan yönetiminin "devletin şiddet tekeli"ni yeniden tesis etmeye yönelik kararlarını övdü ve bu doğrultuda kabineye sunulacak planın kabul edilmesi için Lübnan hükümetine çağrı yaptı. Planın onaylanmasının ardından Fransa'nın özel temsilcisi Jean-Yves Le Drian'ın Beyrut'a giderek Lübnanlı yetkililerle birlikte çalışacağını bildirdi.

Macron, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden tamamen çekilmesi ve ülkenin egemenliğinin ihlallerine son verilmesinin planın uygulanması için "olmazsa olmaz koşullar" arasında olduğunu vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı "Fransa, İsrail'in halen işgal ettiği mevzilerin tesliminde rol almaya hazır olduğunu her zaman belirtti" dedi.

Macron yıl sonuna kadar, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne destek için ve Lübnan'ın yeniden imarı ve toparlanması için düzenlenecek iki konferans düzenleme kararı aldıklarını açıkladı.