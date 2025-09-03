Macron: Filistinli Yetkililere Vize Verilmemesi Kabul Edilemez

Macron: Filistinli Yetkililere Vize Verilmemesi Kabul Edilemez
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistinli yetkililere vize verilmemesi uygulamasının kabul edilemeyeceğini belirtti ve 22 Eylül'deki konferansa ilişkin çağrılarda bulundu.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Filistinli yetkililere vize verilmemesi kabul edilemez" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, telefonda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştüğünü bildirdi. Macron, Fransa ve Suudi Arabistan'ın, ABD'nin New York eyaletinde 22 Eylül'de 2 devletli çözümle ilgili düzenlenecek konferansa eş başkanlık yapacağını belirterek, "ABD'nin, Filistinli yetkililere vize vermeme kararı kabul edilemez. Bu uygulamadan geri dönülmesini ve Ev Sahibi Ülke Anlaşması uyarınca Filistin'in temsilinin sağlanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İki devletli çözüme en geniş uluslararası katkıyı bir araya toplamayı amaçladıklarını vurgulayan Macron, yalnızca bu çözümün Filistinlilerin ve İsraillilerin beklentilerini karşılayabileceğini kaydetti. Bunun, kalıcı bir ateşkes, esirlerin serbest bırakılması, Gazze halkına büyük miktarda insani yardımın ulaştırılması ve bölgede istikrar misyonu konuşlandırılmasıyla mümkün olacağını aktaran Macron, "Sonrasında Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'de yönetimden tamamen dışlanması, Filistin yönetiminin reforme edilmesi ve güçlendirilmesinin yanı sıra Gazze'nin tamamen yeniden inşa edilmesi için çalışacağız. Herhangi bir saldırı, ilhak ve halkın yerinden edilme girişimi, Veliaht Prensi ile oluşturduğumuz dinamiği durduramayacak. Birçok ortak buna dahil oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Macron, 22 Eylül'deki konferansı, Orta Doğu'da herkes için barış ve güvenlik adına bir dönüm noktası haline getirme çağrısı yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
