Haberler

Macron'dan Louvre Soygununa İlişkin Açıklama

Macron'dan Louvre Soygununa İlişkin Açıklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Louvre Müzesi'nde gerçekleşen tarihi eser soygununa ilişkin yaptığı açıklamada, eserlerin bulunacağını ve faillerin adalete teslim edileceğini duyurdu. Bu olayın, Fransa'nın kültürel mirasına yönelik bir saldırı olduğunu belirtti.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Louvre Müzesi'nden tarihi eser niteliğindeki mücevherlerin çalınmasına ilişkin, "Eserleri bulacağız ve failler adalete teslim edilecek" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Louvre Müzesi'nde dün gerçekleşen soyguna ilişkin açıklamalarda bulundu. Macron, "Louvre Müzesi'nde işlenen hırsızlık, tarihimiz olduğu için değer verdiğimiz mirasımıza yönelik bir saldırıdır. Eserleri bulacağız ve failler adalete teslim edilecek. Paris savcılığının önderliğinde, bunu başarmak için her yerde tüm imkanlar seferber edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Ocak ayında başlatılan 'Louvre Yeni Rönesans' projesinin, güvenliğin artırılmasını öngördüğünü kaydeden Macron, "Bu proje, hafızamızı ve kültürümüzü oluşturan unsurların korunmasını ve muhafaza edilmesini garanti altına alacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Louvre Müzesi'nde dün gerçekleşen soygunda, 9 parça tarihi eser niteliğindeki mücevher çalınmış, çalınan eserlerden 3'üncü Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'nin tacının, kırık şekilde müzenin dışında bulunduğu ülke basınında yer alan haberlere yansımıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var

Son seçim anketinde birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
Divan Otelleri'nin müdürü ifadeye çağrıldı, Koç Holding hisseleri çakıldı

Divan Otelleri'nin müdürü ifadeye çağrıldı, piyasalarda deprem yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı

Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket

Taraftarı çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü ifadeye götürüldü
İran, Mossad için casusluk yapan kişiyi idam etti

Mahkum suçunu itiraf etti ama komşu ülke gözünün yaşına bakmadı
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
Asgari ücrette gözler yarınki toplantıda! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini

Kritik gün yarın! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.