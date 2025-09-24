Haberler

Macron'dan Gazze İçin Güvenilir Barış Planı Açıklaması

Macron'dan Gazze İçin Güvenilir Barış Planı Açıklaması
Güncelleme:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, BM Genel Kurulu'nda Gazze için güvenilir bir barış planı benimsediklerini ve uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Birleşmiş Milletler (BM) 80'inci Genel Kurulu'nda konuştu. Macron, kolektif çok taraflılığa geri dönüşün sağlanması için uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğini söyledi. Çatışmaların arttığı bir dönemde insan hakları ihlallerinin önlenmesi gerektiğini vurgulayan Macron, "Bizim görevimiz, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesini sağlamaktır" dedi.

Ukrayna ve Fransa'nın barıştan yana olduğunu kaydeden Macron, Rusya'nın bir daha saldırmamasını sağlamak için yaklaşık 35 ülkeden oluşan Gönüllüler Koalisyonu'nu kurduklarını belirtti.

Macron, BM kapsamında önceki gün yapılan Filistin konulu konferansta, 'Gazze'deki savaşı sona erdirmek, İsrail ve Filistin olmak üzere iki devletli çözümü korumak, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak, çok sayıda hayatı kurtarmak için güvenilir bir barış planı benimsediklerini' ifade ederek, pek çok ülkenin New York Deklarasyonu'nu imzaladığını kaydetti. Macron, "İsrail'i tanıyan bir Filistin Devleti'ne, Filistin Devleti'ni tanıyan bir İsrail devletine giden yolu açmak için el ele verdik. Bölgede henüz bunu yapmamış tüm devletlerin, aslında barışa giden bir yol olan bu karşılıklı tanıma yoluyla İsrail devletini tanımalarını umuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
