Macron'dan Barış Çağrısı: 'Belirleyici Bir Fırsatımız Var'

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Barışa doğru ilerlemek için artık belirleyici bir fırsatımız var" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından, Hamas'ın Trump'ın Gazze'de ateşkes planına ilişkin açıklamasıyla ilgili paylaşımda bulundu. Macron, tüm esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'de ateşkes sağlanmasının mümkün olduğunu belirterek, "Hamas'ın taahhüdü beklemeksizin yerine getirilmeli. Barışa doğru ilerlemek için artık belirleyici bir fırsatımız var" ifadelerini kullandı.

Macron, Fransa'nın bu konuda üzerine düşeni yapacağını vurgulayarak, Trump ve ekibine barıştan yana çabaları için teşekkür etti.