Haberler

Macron'dan Barış Çağrısı: 'Belirleyici Bir Fırsatımız Var'

Macron'dan Barış Çağrısı: 'Belirleyici Bir Fırsatımız Var'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes sağlanması ve tüm esirlerin serbest bırakılması gerektiğini belirtti. Barışa yönelik önemli bir fırsatın mevcut olduğunu vurguladı.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Barışa doğru ilerlemek için artık belirleyici bir fırsatımız var" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından, Hamas'ın Trump'ın Gazze'de ateşkes planına ilişkin açıklamasıyla ilgili paylaşımda bulundu. Macron, tüm esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'de ateşkes sağlanmasının mümkün olduğunu belirterek, "Hamas'ın taahhüdü beklemeksizin yerine getirilmeli. Barışa doğru ilerlemek için artık belirleyici bir fırsatımız var" ifadelerini kullandı.

Macron, Fransa'nın bu konuda üzerine düşeni yapacağını vurgulayarak, Trump ve ekibine barıştan yana çabaları için teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Dilovası'nda kimya fabrikasında patlama! Can kaybı var

Sanayi şehrimizde fabrikada patlama: Hayatını kaybeden işçiler var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM heyeti ile görüşen Öcalan: Sürecin gelişmesi siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı

Öcalan'dan süreçle ilgili yeni mesaj! Bir noktayı özellikle vurguladı
İbrahim Tatlıses'ten Hülya Avşar itirafı: Hep beni düşünür

İbrahim Tatlıses'ten açılışta dikkat çeken Hülya Avşar itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.