Macaristan'da seçimi kazanan Magyar: Ülkemiz Avrupa'ya dönmek istiyor

Macaristan'da Saygı ve Özgürlük Partisi'nin lideri Peter Magyar, seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada ülkenin Avrupa'ya dönmek istediğini ve halkına teşekkür etti. Magyar, demokrasiye geçiş yapacaklarını belirtti.

MACARİSTAN'da seçimi kazanan Saygı ve Özgürlük Partisi'nin lideri Peter Magyar, "Macaristan tekrar Avrupa ülkesi olmak, Avrupa'ya dönmek istiyor" dedi.

Sandıkların yüzde 96'sının açıldığı Macaristan'da yarışı yüzde 53'ün üzerinde oyla önde götüren ve Başbakan Viktor Orban tarafından kazandığı belirtilerek tebrik edilen Saygı ve Özgürlük Partisi'nin (Tisza) lideri Peter Magyar, Budapeşte'de halka seslendi. Magyar, "Seçimi Tisza ve Macaristan kazandı. Hem de küçük bir farkla değil, büyük bir farkla. Birlikte Macaristan'ı özgürleştirdik. Siz olmadan başaramazdık" ifadelerini kullandı.

Tüm Macarların bir sistem değişikliği için çalıştığını kaydeden Magyar, böylesine büyük bir zaferin hiçbir Macar parti tarafından kazanılmadığını bildirdi. Magyar, "Her bir Macar vatandaşı için işleyen ve daha insani bir Macaristan inşa etme meşruiyetini kazandık. Macaristan'ı demokrasiye döndürmek için en yumuşak ve barışçıl geçişi yapacağız" diye konuştu.

Magyar, Macaristan halkına teşekkür ederek, "Bugün, Macaristan'ın özgürlük tarihine altın harflerle Macar zaferi olarak yazılacak. Baskıya karşı ve yalana karşı zaferin günü olarak yazılacak. Bugün Tisza'ya oy vermeyenler de ulusal birliği kutlasın. Macaristan tekrar Avrupa ülkesi olmak, Avrupa'ya dönmek istiyor. Ülkemiz yurt dışında yaşayan çocuklarına kollarını açacak. 800 bin Macar iş bulmak için Batı Avrupa'ya göç etti. Ülkemizi terk eden Macarlara sesleniyorum. Eve dönün. Çünkü Macaristan'ın tüm kızlarına ve oğullarına ihtiyacı var" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Antalya Demre'de korkutan deprem

Antalya'da korkutan deprem
Trump'ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu

Korkulan oldu! Trump'ın hamlesi piyasalarda deprem etkisi yarattı
ABD'ye İran'dan rest! Beyaz Saray etrafında istasyonları paylaştı

İran'dan ABD'ye abluka resti! Beyaz Saray'ın çevresini paylaştılar
11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar

11 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
Serdar Dursun'dan ''Şampiyon kim olur?'' sorusuna bomba cevap

''Şampiyon kim olur?'' sorusuna verdiği cevap bomba
ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var

ABD'den operasyon! Çok sayıda ölü var
Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti

Motosikletli grup köyü taradı: 18 ölü
11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar

11 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
Galatasaray'ın yıldız ismi maçın bitiminin hemen ardından stattan tek başına ayrıldı

Alelacele eşyalarını toplayıp stattan ayrıldı! Taraftardan büyük tepki
WhatsApp'a rakip geliyor! XChat'in resmi çıkış tarihi duyuruldu

WhatsApp'a dişli bir rakip geliyor