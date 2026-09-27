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Lufthansa uçağı koku nedeniyle Manchester'a acil iniş yaptı, 371 kişi tahliye edildi

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Lufthansa uçağı koku nedeniyle Manchester'a acil iniş yaptı, 371 kişi tahliye edildi
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Lufthansa'nın Frankfurt-Toronto uçuşundaki Boeing 747-400, kabinde koku tespit edilince Manchester'a acil iniş yaptı. Uçaktaki 371 yolcu ve mürettebat güvenli tahliye edildi; teknik inceleme başlatıldı.

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT)Lufthansa'nın Frankfurt-Toronto seferini yapan Boeing 747-400 tipi uçağı, kabinde tespit edilen koku nedeniyle rotasını değiştirerek Manchester'a acil iniş yaptı. Uçaktaki 371 yolcu ve mürettebat güvenli şekilde tahliye edilirken, teknik inceleme başlatıldı.

Lufthansa'nın Frankfurt-Toronto seferini yapan Boeing 747-400 tipi yolcu uçağı, kabinde tespit edilen koku nedeniyle rotasını değiştirerek İngiltere'nin Manchester kentine iniş yaptı. Uçakta bulunan 371 yolcu ve mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi.

Frankfurt'tan Toronto'ya gitmek üzere havalanan uçak, İskoçya üzerinden uçtuğu sırada kabinde koku tespit edilmesi üzerine güvenlik gerekçesiyle rotasını değiştirdi. Lufthansa, öncelikli iniş için hava trafik kontrolüne acil durum bildirimi yapıldığını açıkladı.

Yakıt nedeniyle normalden daha ağır olan uçak, Manchester Havalimanı'na indikten sonra itfaiye ekipleri tarafından tedbir amacıyla kontrol edildi. Yapılan kontrollerin ardından yolcular uçaktan sorunsuz şekilde ayrıldı.

Uçağın teknik incelemesinin sürdüğü bildirildi. Lufthansa, yolcuların geceyi otellerde geçireceğini ve Toronto seyahatlerine ertesi gün başka bir uçakla devam etmelerinin planlandığını açıkladı.

Lufthansa sözcüsü, yaşanan olay ve seyahatin kesintiye uğraması nedeniyle yolculardan özür dileyerek, yolcuların ve mürettebatın güvenliğinin şirket için her zaman öncelikli olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA
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