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Lübnan'da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı

Lübnan'da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Eylül 2024 tarihi itibariyle, Lübnan limanları ve bu limanların açıklarında seyir yapan Türk bayraklı gemilerin Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu Seviyesini en yüksek seviye olan 3'e yükselttiklerini bildirdi.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinliyi katleden İsrail ordusu, önceki gün Lübnan'a kara harekatı başlatmıştı. Yaşanan gelişme bölgedeki tansiyonu iyiden iyiye yükseltirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Bakan Uraloğlu, Lübnan'da yaşanan güncel gelişmeler ışığında, Türk bayraklı gemilerin olası güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilmesi, limanda bulundukları süre zarfında gerekli tedbirleri alabilmeleri ve bu gemilerin erken safhada uyarılabilmesini sağlamak amacıyla Lübnan limanları ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi'ni 30 Eylül 2024 tarihi itibariyle 3'e çıkardıklarını duyurdu.

"GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EN ÜST DÜZEYDE UYGULANACAK"

Bakan Uraloğlu, güvenlik seviyesi 3'e geçilmesiyle birlikte gemilerin ve mürettebatın, yetkili makamların bildirdiği tüm talimatlara uyması gerektiğini belirterek, "Gemi güvenlik planı kapsamında liman tesisi ile iş birliği içinde gemi tarafından güvenlik önlemleri en üst düzeyde uygulanacak" dedi.

Lübnan'da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu.

Gemi kaptanının, gemideki sınırlandırılmış alanlarla ilgili güvenlik önlemlerini arttırabileceğini belirten Uraloğlu, "Bu çerçevede, gemide güvenlik olayına veya varsayılan güvenlik tehdidine yakın olan, erişimin yasaklandığı ek sınırlı alanlar belirlenebilecek, sınırlı alanların aranması sağlanabilecek ve tüm gemiye erişim sınırlandırılabilecektir" ifadelerini kullandı.

"MALZEMELERİN GEMİYE ALINMASI TAMAMEN REDDEDİLEBİLECEK"

Uraloğlu, güvenlik seviyesi 3 kapsamında, gemideki yükleme ve tahliye işlemlerinin geçici olarak durdurulabileceğini ifade ederek, "Ayrıca, gemiye malzeme, kumanya ve benzeri eşyaların teslimi esnasında malzemeler daha kapsamlı şekilde aranacak, alımları sınırlandırılabilecek veya ertelenebilecek. Gerektiğinde, malzemelerin gemiye alınması tamamen reddedilebilecek" dedi.

Bakan Uraloğlu, gemiye erişimde, girişi tek ve kontrollü bir giriş noktası ile sınırlandırma, sadece yetkili makamlarca izin verilenlere giriş izni verme, gemideki personeli yönlendirme, gemiye giriş çıkışları geçici olarak durdurma işlemleri yapılabileceğini belirterek, "Ayrıca, geminin terk edilmesi, geminin riskli alandan yer değiştirmesi ve geminin tümünün veya belirli alanlarının aranmak için hazırlanması işlemleri de uygulanabilecek" dedi.

Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Dünya

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