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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 711'e yükseldi

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 711'e yükseldi
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 711 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 bin 483 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılarda çok sayıda sivil, sağlık çalışanı ve sağlık altyapısı hedef alındı.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 711'e, yaralı sayısının ise 11 bin 483'e ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 711'e, yaralı sayısının ise 11 bin 483'e yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 11 Haziran tarihleri arasındaki saldırılarda 247'si çocuk ve 353'ü kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Açıklamada, İsrail saldırılarının Lübnan'ın sağlık altyapısında yarattığı ağır tahribata da dikkat çekildi. Süreç boyunca sağlık ve acil müdahale ekiplerini hedef alan 169 ayrı saldırı gerçekleştirildiği, bu saldırılarda 132 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 393'ünün ise yaralandığı aktarıldı. Öte yandan, ülke genelinde 170 ambulans ile 17 hastanenin hasar gördüğü, 3 hastanenin de tamamen hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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