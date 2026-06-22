Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD ve Katarlı yetkililerle görüştü

LÜBNAN Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, ABD ve Katarlı yetkililerle ateşkesin kalıcı hale getirilmesini görüştüğü bildirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Lübnan'da ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, İsrail'in saldırılarının durması ve bu doğrultuda atılması gereken adımların ele alındığı kaydedildi. Açıklamada, tarafların bu amaçla bir mekanizma oluşturulması ihtimalini değerlendirdiği de belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı