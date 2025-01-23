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Los Angeles'ta yeniden yangın çıktı! 30 binden fazla kişi için tahliye emri

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ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles'ta yangınlarla mücadele sürerken, Castaic Gölü çevresinde çıkan yeni yangın kısa sürede 3 bin hektardan fazla alana yayıldı. California Orman ve Yangından Koruma Departmanı, bölgedeki 30 binden fazla kişi için tahliye emri çıkarıldığını ve 20 binden fazla kişi için tahliye uyarısı yapıldığını duyurdu.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde yangınlarla mücadele devam ederken Castaic Gölü çevresinde birkaç saat önce çıkan yeni yangın, yaklaşık 3 bin hektardan daha fazla bir alanı kapladı.

30 BİNDEN FAZLA KİŞİ İÇİN TAHLİYE EMRİ

California Orman ve Yangından Koruma Departmanı'nın (CAL FIRE) internet sitesindeki bilgilere göre, Castaic Gölü çevresinde çıkan Hughes yangını, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. 3 bin hektardan fazla alanı kaplayan yangında, bölgedeki 30 binden fazla kişi için tahliye emri çıkarılırken 20 binden fazla kişi için ise tahliye uyarısı yapıldı.

BAZI ALANLAR HALKA KAPATILDI

Uyarılarda yangının hayati tehlike yarattığı belirtilirken bazı alanların halkın erişimine kapatıldığı duyuruldu.

Los Angeles'ta yeniden yangın çıktı! 30 binden fazla kişi için tahliye emri

"BULUNDUĞUMUZ DURUM ÇOK DAHA FARKLI"

Los Angeles'ta iki haftadan uzun süre önce 6 ayrı bölgede başlayan yangınlardan Palisades bölgesindekinin, bugün itibarıyla yüzde 70'inin, Eaton'dakinin ise yüzde 95'inin kontrol altına alındığı kaydedildi. Yangına ilişkin açıklama yapan itfaiye yetkilisi Anthony Marrone, rüzgarların yangının ilk çıktığındaki kadar kuvvetli olmadığının altını çizerek "Şu anda bulunduğumuz durum, çok daha farklı." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'a döndükten sonra yapacağı ilk ziyaretin 24 Ocak'ta, yangınların etkilediği Güney California'yı kapsayacağını belirtmişti.

LOS ANGELES YANGINLARI

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında bugüne kadar en az 28 kişi yaşamını yitirdi.

Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Los Angeles'ta yeniden yangın çıktı! 30 binden fazla kişi için tahliye emri
Kaynak: AA / Dünya
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