Londra'da 45 yaşındaki Türk vatandaşı sokak ortasında silahla öldürüldü

Londra'nın en lüks bölgelerinden Stoke Newington'da korkunç bir cinayet yaşandı. 45 yaşındaki Türk vatandaşı, iki çocuk babası Erdal Özmen, Pazartesi gecesi sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü. Gece yarısı saat 00.18'de meydana gelen olayda, çevrede oturanlar silah sesleri ve çığlıklarla uykularından uyandı. Polis kısa sürede olay yerine geldi ancak Özmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Hackney'de bir sosyal kulüp işleten Özmen'in öldürülmesi, Londra'da bu yıl yaşanan altıncı ölümle sonuçlanan silahlı saldırı olarak kayıtlara geçti. Henüz kimse gözaltına alınmadı.

Polis, olayın hedefli bir saldırı olduğunu ve halka yönelik bir tehlike bulunmadığını açıkladı. Ancak bazı bölge sakinleri bunun çete bağlantılı olabileceğini iddia ediyor.

Olayın görgü tanıklarından 58 yaşındaki Liza Dodds, "Gece kocam silah sesleriyle uyandı. Pencereye çıktığımızda polis memurlarının yerde yatan kişiye uzun süre kalp masajı yaptığını gördük," dedi.

Bölgenin normalde oldukça güvenli ve zengin bir yer olduğunu söyleyen Dodds, "Evler milyon pound değerinde, genelde bankerler ve avukatlar yaşıyor. Herkes birbirini tanır, böyle bir olay beklenmedik bir şey," diye konuştu.

Bir başka tanık Rosa Gilbert, "Silah sesinden birkaç dakika sonra çok sayıda polis ve ambulans geldi. Büyük bir panik yaşandı, bağırışlar duyuldu," dedi.

Anneli Knight isimli bir diğer sakin ise, "Çete bağlantılı olduğu konuşuluyor, bu yüzden doğrudan bizi etkileyen bir durum değil. Ama böyle bir şeyin burada yaşanması tedirgin edici," ifadelerini kullandı.

Paul Orris ise, "Gece üç el silah sesi duydum, önce havai fişek sandım. Kısa süre sonra polis sirenleri duyuldu," dedi.

Polis soruşturmayı sürdürürken, Londra genelinde artan silahlı saldırılar bölge halkını endişelendiriyor.