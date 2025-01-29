Libyalı Generalin Serbest Bırakılması İtalya'da Kriz Yaratıyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) savaş suçları iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkardığı Libyalı general Osema Almasri Najeem'in İtalya'da serbest bırakılması, hükümet ile yargıyı karşı karşıya getirdi.

Başbakan Giorgia Meloni, kendisi ve bazı bakanlar hakkında bu vaka nedeniyle soruşturma açıldığını duyurdu, yargıyı siyasi amaçlarla hareket etmekle suçladı.

Libya Adli Polisi Başkanı Osema Almasri Najeem, Trablus yakınlarındaki Mitiga cezaevinin yönetimindeyken savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği gerekçesiyle ICC tarafından aranıyor.

İnsan hakları örgütleri Mitiga'da göçmenlerin cinsel şiddet de dahil ağır işkenceye maruz kaldığını belirtiyor.

Almasri olarak anılan Libyalı yetkili, 19 Ocak'ta Juventus-Milan maçını izlemek için gittiği İtalya'nın Torino kentinde gözaltına alındı.

Hakkında uluslararası tutuklama emri olan Almasri 21 Ocak'ta serbest bırakıldı ve İtalyan istihbarat servisine ait bir uçakla Libya'ya götürüldü.

Cinayet, tecavüz de dahil savaş suçlarından aranan bir ismin neden serbest bırakıldığı ve İtalya devletine ait uçakla ülkesine götürüldüğü kamuoyunda sorgulanmaya başladı.

Muhalefet ve ICC, hükümetten konuya açıklık getirmesini talep etti.

Bu süreçte hükümetten çelişkili ve tartışmayı körükleyen açıklamalar geldi.

Hükümet önce Almasri'nin serbest bırakılmasının mahkemenin sorumluluğu olduğunu iddia etti.

Daha sonra parlamentoya bilgi veren İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ise Almasri'nin "tehlikeli" olması nedeniyle "ülkenin güvenliği" için Libya'ya götürüldüğünü söyledi.

İtalya'da 2022'de göçü durdurma vaadiyle iktidara gelen sağ koalisyon hükümeti, Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan göçmen teknelerini önlemek için Libya da dahil bölge ülkeleriyle iş birliği yapıyor.

Önceki hükümetler gibi Meloni hükümeti de insan hakları örgütleri tarafından, Libya'da göçmenlere kötü muamele iddialarını kulaklarını tıkayarak yerel yetkililerle tartışmalı anlaşmalar yapmakla suçlanıyor.

Meloni neyle suçlanıyor?

Ülkede Almasri polemiği sürerken Başbakan Giorgia Meloni dün akşam sosyal medya üzerinden yayımladığı bir videoyla bu vaka yüzünden hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Meloni, Adalet Bakanı Carlo Nordio, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve istihbarat dosyasından sorumlu müsteşar Alfredo Mantovano'nun da soruşturmaya dahil olduğunu, haklarında suça yardım ve yataklık ve zimmete para geçirmek suçlamalarıyla inceleme yapıldığını söyledi.

İtalya basınına göre zimmete para geçirme suçlaması, Almasri'nin devlete ait uçakla ülkesine götürülmesi nedeniyle değerlendiriliyor.

Meloni bu açıklamayı yaptığı videoda davayı açan avukatın sol siyasetten geldiğini, savcının da daha önce Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini hakkında göçmenleri denizde alıkoyma suçlamasıyla dava açan kişi olduğunu vurguladı.

Başbakan mesajında, "şantaja açık olmadığını, korkutulamayacağını" da söyledi.

Başbakan'ın siyasi nedenlerle hedef alındığı, korkutulmaya çalışıldığı iması da ayrıca tepki çekti.

Muhalefetteki eski başbakan Matteo Renzi, Meloni'yi "her zamanki gibi mağdur rolü" oynamakla suçladı.

Başbakan yargılanabilir mi?

Adalet ve İçişleri bakanlarının, Almasri vakasıyla ilgili bugün tekrar parlamentoya bilgi vermesi planlanıyordu. Ancak soruşturma gerekçesiyle bu oturumun iptal edildiği belirtiliyor.

Öte yandan başbakan ve bakanlar hakkında soruşturma açılması, doğrudan yargılanacakları anlamına gelmiyor. Bu görevler sırasında işlenen suçlarla ilgili soruşturmalar özel bir sürece tabi.

"Bakanlar Mahkemesi" olarak anılan yargı kurumu, savcılık iddialarını mahkeme aşamasına taşıyıp taşımama konusunda 90 gün içinde karar veriyor. Ardından yargılama ya da soruşturmanın devam ettirilmesi için parlamentonun onayı gerekiyor.

Parlamento, soruşturmaya konu olan eylemlerin devletin çıkarlarını korumak amacıyla gerçekleştirildiği gerekçesiyle onay vermeme hakkına sahip.

İtalya kaynaklarında tam adı Najeem Osema Almasri Habish, Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) tarafından ise Osama Almasri Njeem ya da Osama Elmasry Njeem ismiyle aranıyor.

Mahkeme, Almasri'nin Avrupa Schengen bölgesinde olası yer ve hareketleriyle ilgili bilgiler doğrultusunda 18 Ocak'ta tutuklama emrini İtalya da dahil 6 ülkeye gönderdi.

19 Ocak'ta Torino'da yakalanan Almasri'nin 2 gün sonra serbest bırakılması üzerine ICC, şüphelinin kendilerine danışılmadan ya da herhangi bir bildirimde bulunulmadan serbest bırakıldığını ve Libya'ya geri gönderildiğini açıkladı.

ICC İtalyan makamlarından süreçle ilgili bilgi istedi ve tüm taraf devletlerin mahkeme ile işbirliği yapma yükümlülüğünü hatırlattı.